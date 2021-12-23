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大辦特展報告3年施政 張麗善：分數交由鄉親來打

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣副縣長謝淑亞（左起）、縣長張麗善與北港紙塑神像大師蔡爾容（右一）夫婦合影，未來將挹注更多資源在文化藝術，翻轉雲林刻板印象。記者陳苡葳／攝影
雲林縣副縣長謝淑亞（左起）、縣長張麗善與北港紙塑神像大師蔡爾容（右一）夫婦合影，未來將挹注更多資源在文化藝術，翻轉雲林刻板印象。記者陳苡葳／攝影

雲林縣長張麗善上任將滿3周年，她將3年來的施政成果以特展方式呈現，今天在雲林縣立體育館舉辦開展典禮，展場呼應聯合國永續發展目標SDGs，提出永續農業、大健康產業及綠色典範經濟發展等3大重點，宣示雲林未來1年將深化永續發展，與國際接軌。

張麗善表示，上任以來，最滿意的政績是雲林縣努力克服劣勢，包括行銷雲林良品，拓點至全台5千個通路據點；傳統農業結合智慧科技，逆轉高齡化農業縣；學子擁有全國唯一官方版本品德教育資源，及班班有冷氣的學習環境；縣府財政不再虛列、浮編，農水路建設改善等，落實生活最基本「行的安全」。

至於對自我3年來施政評分，張麗善仍維持一貫作風說「分數交由鄉親來打」，她表示，上任後每日以滿分為目標，「一天當三天用」，付出百分百體力全力以赴，不敢說滿分，初衷就是繼續努力。

張麗善說，時間宛如快轉，一晃眼已執政3年，還要加強的部分包括翻轉大眾對雲林的刻板印象，將觀光帶進農業大縣，讓產業升值、加值，增加觀光量能，去除文化沙漠封號，紮穩在地文化藝術，打造雲林「處處有景點」。

另，建構公共運輸交通路網也是接續施政目標，及完善自行車、汽機車用路安全，創造更多「百萬收入」農民，提升農業經濟產值及家戶所得、創造就業機會，希望留住更多年輕人，打造全齡宜居城鄉。

近期有多家媒體進行各縣市施政滿意度調查，大眾對於雲林縣的滿意度評價不一，張麗善說，民意起起伏伏，且每家民調的基礎不同，都是抽樣調查，這是施政方向參考，但莫「因好而自滿，因差就沮喪」，縣民給的支持就是最大前進動力，她認為施政團隊的努力，值得獲得更好評價。

雲林縣「永續方舟雲林先行」特展，即日起至明年1月12日在雲林縣立體育館展出，有「永續生產・智慧糧倉」、「永續生態・友善環境」、「永續生活‧樂齡城鄉」、「未來家園・趣味互動」4大展示主題，展現永續發展決心與成果。

雲林縣長張麗善上任將滿3周年，她將3年來的施政成果以展覽方式呈現，今天在雲林縣立體育館「永續方舟雲林先行」開展。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善上任將滿3周年，她將3年來的施政成果以展覽方式呈現，今天在雲林縣立體育館「永續方舟雲林先行」開展。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左二）體驗縣府力推的長期照護服務設備。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左二）體驗縣府力推的長期照護服務設備。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天出席就職3周年「永續方舟雲林先行」特展。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天出席就職3周年「永續方舟雲林先行」特展。記者陳苡葳／攝影
雲林縣「永續方舟雲林先行」特展有4大展示主題，「永續生產・智慧糧倉」展出縣內推行智慧農業成果。記者陳苡葳／攝影
雲林縣「永續方舟雲林先行」特展有4大展示主題，「永續生產・智慧糧倉」展出縣內推行智慧農業成果。記者陳苡葳／攝影
雲林縣已進入超高齡化社會，縣府力推社區藥事照護及長期照護服務，長者在住家附近就能獲取相關資源。記者陳苡葳／攝影
雲林縣已進入超高齡化社會，縣府力推社區藥事照護及長期照護服務，長者在住家附近就能獲取相關資源。記者陳苡葳／攝影

雲林 張麗善

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