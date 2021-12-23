真人與戲偶官將首同台 嘉義布袋戲嘉年華明登場

國際知名布袋戲團隊三昧堂，12月24日到26日，將在嘉義縣表演藝術中心舉辦「來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華」，結合精工布袋戲偶展覽、COSPLAY真人走秀等活動，所有的活動皆免費開放民眾參加。

三昧堂負責人嚴仁鴻說，布袋戲嘉年華邁入第6屆，此次活動除展出精工布戲偶，現場還有布袋戲COSPLAY真人走秀、繪圖競賽、廟會金光戲與大型電視布袋戲聯合大匯演等，今年更加入國寶級春仔花藝師施麗梅的作品展、嘉義民雄振南府的官將首藝陣演出，精彩可期。

嘉義民雄振南府的八將團，秉持傳承台灣傳統技藝的信念，活化八家將和官將首畫臉扮將等傳統技藝，在台灣各大廟會陣頭演出。此次與三昧堂合作，真人和戲偶一同演出，嚴仁鴻稱，絕對是藝陣界與布袋戲界創舉。

三昧堂的官將首作品，維持原有花臉、三點金、獠牙、雲肩、花坎肩與牛鈴等特色，以3層式頭冠和大墊肩戰袍加上彩雲戰靴，賦予官將首全新樣貌，以官將首戲偶領銜演出的布袋戲音樂劇「春雨」，2019年還曾受邀至台灣官將首發源地新莊地藏庵公演。

國寶級藝師施麗梅，此次也展出多幅春仔花創作。施麗梅多年來與三昧堂合作 ，創作許多膾炙人口的作品，如2020年登上敦睦艦隊到帛琉文化外交的時間女神、拯救阿里山上染病井吉野櫻的櫻后等。

三昧堂也將在後天新作發表會上，公佈最新布袋戲音樂劇作品由王文志與陳有豐聯合創作的「神醫墨浪」戲偶，新戲將在明年2月13日公演。