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因應2021台灣設計展 嘉市府五大交通方案因應
嘉義市府主辦「2021台灣設計展」自12月24日（五）至111年1月2日（日），展期共計10天。為因應前來參觀的人潮，市府規劃設計展接駁車、大眾運輸增班、增加臨時停車場、市區電動公車，以及設置YouBike站等五大方案來因應。
嘉義市政府表示，展期期間設有展館環線接駁服務，每日行駛並採雙向循環式接駁，平日（週一至週五）每20分鐘一班、假日（週六、日及連續假日）每5分鐘一班，行經火車站/美術館、檜意森活村、舊監獄、嘉義公園、嘉義高（啟明路）、文化公園。
除搭乘接駁車至展館外，亦可選擇市區電動公車、騎乘YouBike等前往目的地，減少使用私人運具，提升交通順暢。
自行開車前來的旅客，建議停放於新生路停車場（原建國二村），市府設置空飄氣球，指引民眾前往停車轉乘，並規劃4條外圍停車場接駁車路線，包括貨轉線、港坪線、湖子內線、大雅線等，假日行駛每15分鐘一班，將車輛停放在外圍市府協調之學校、機關場地，再搭乘接駁車至展館參觀。。
大型遊覽車部分，市府規劃啟明路與志航街口、啟明路與光彩街口等空地供展覽期間免費停放，如滿位時棒球場公園街旁之停車場亦可停放。
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