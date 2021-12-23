嘉義市購物節發票金額破2億 年底可望再創紀錄

2021嘉義市購物節登錄發票金額突破2億元，幸運得主只花了505元買民生日用品，就抽中市值1萬6千900元的空氣清淨機，下次破3億登錄發票者，將獲得市值1萬8千800元的足部按摩機。嘉義市政府統計，發票筆數來到了20萬1千266筆，自上次破億紀錄，只花了短短3周就突破2億大關，相較去年的購物節提早21天達成。

市府表示，購物節從11月1日開始，住宿送600嘉遊金，消費500抽VOLVO百萬汽車，截至11月底嘉義市的旅宿業者已經發放了高達41萬700元的嘉遊金，讓民眾可以於特約店家進行消費。目前發放最多的旅宿業者為「福泰桔子商旅」總共發出了226份，總金額13萬5千600元的嘉遊金。

電子支付專屬獎的累計金額也將突破600萬，只要在稅籍為嘉義市的店家消費，使用LINEPay或台灣Pay付款，加入LINE@官方好友登錄交易序號，一元即一分，滿500元就可以獲得一次抽獎機會，抽獎次數累積無上限，電子支付最大獎IPhone13 PRO。今年嘉義市購物節的特約店家將近600家，包含家樂福、HOLA、LANEW、康是美以及7-ELEVEN等連鎖商家。

加入購物節LINE@官方好友，不限消費金額，只要在稅籍為嘉義市的店家消費，就可以登錄發票，一元即一分，滿500元就可以獲得一次抽獎機會，最高每人有20次機會，還能爭奪嘉購王爭霸戰，積分最高者就可以把價值超過十萬元的LV包包帶回家！除此之外，LINE@官方好友聊天室選單內也推出專屬嘉GO券，提供眾多嘉義市在地店家的每週優惠。

台灣設計展即將在嘉義市盛大開幕，預計會有更多遊客，發票登錄金額有望在年底前挑戰3億大關！在設計展開始之前，即日起推出甜點週活動，為展覽揭開序幕，邀請販售甜點商家透過推出購物節專屬甜點，吸引更多的民眾一同來嘉義。