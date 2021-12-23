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台南西港刈香請媽祖 3年1科遶境揭開序幕

中央社 / 台南23日電

逾230年歷史的「台灣第一香」台南西港慶安宮「西港刈香」遶境今天揭開序幕，宮廟神轎及文武陣頭前往安南區鹿耳門天后宮「請媽祖」，明天起再展開連續3天的遶境活動。

今年辛丑年西港香科因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而打亂過往「香醮合一」的形式，在疫情降溫後，慶安宮決定補辦遶境活動，宮廟神轎及文武陣頭今天中午前抵達鹿耳門天后宮「請媽祖」，明天緊接著啟動連續3天的遶境活動，完成3年1次的香科。

西港區公所預估屆時將有42頂神轎，11個陣頭共約1665人參與遶境。

西港刈香是南瀛五大香之一，同時有「台灣第一香」之稱，民國97年公告為台南縣文化資產，隔年被核定為國定重要民俗文化資產。

3年1科的西港香，主要分為「刈香」和「王醮」，每逢丑、辰、未、戌年舉行；原是八份懿德宮（今天的八份姑媽宮）舉行的請水繞境活動，第一科起於清領時期乾隆49年（1784年），但清領道光3年（1823年）因曾文溪大水重創八份懿德宮一帶，再由西港慶安宮接辦。

西港香科的香路範圍，涵蓋現今的台南市西港區、七股區、佳里區、安定區及安南區等行政區，向來是地方宗教盛事。

遶境 神轎 台南

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