就職3週年 張麗善：打造永續雲林接軌國際

雲林縣長張麗善今天舉辦就職3週年記者會，她細數落實的8大幸福政策，也宣示未來施政將依循聯合國永續發展目標，盼翻轉雲林、接軌國際。

張麗善致詞時表示，上任3年來縣府表現獲獎無數，各項建設不斷拿下金質獎、金安獎、建築園冶獎等獎項，提升雲林各種軟硬體建設，並積極推動8大幸福政策，目前已落實班班有冷氣等多項目標。

張麗善強調，隨著永續意識抬頭，未來的施政將符合聯合國永續發展目標的規範，縣府統整出221項計畫、350項子計畫納入報告，同時彙整出永續農業等3大亮點，這也是2030雲林永續發展的3大主軸。

最後張麗善率領縣府一級主管宣誓，遵循聯合國永續發展目標，落實環境保護、減碳行動、潔淨能源、社會福利、優質教育、文化觀光等面向，並攜手產、官、學、醫、民，讓雲林成為永續的幸福城鄉。

張麗善會後接受媒體聯訪時提到，不為自己打分數，由雲林縣民為她打分數，自己每天全力以赴，不敢說滿分，但朝著滿分的目標前進。

張麗善表示，還須努力翻轉大家對雲林的印象，例如雲林為農業大縣，要如何將增加觀光亮點和知名度，其中包括建構完善的交通網路等基礎建設，還有希望提升家戶所得、創造就業機會，留住年輕人，讓長輩享受天倫之樂，讓雲林成為全齡移居的城鄉。

為讓民眾更了解雲林的轉變，與未來要走的永續城市之路，雲林縣政府首次以策展的方式舉辦就職活動，即日起在雲林縣立體育館推出為期3週的「永續方舟、雲林先行」特展，規劃4大展示主題，展現縣府對於永續發展的決心與成果。