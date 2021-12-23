台南歸仁首辦耶誕童樂會 區長扮成耶誕老人分糖宣傳
台南市歸仁區公所今年獲得市政府補助、仁壽宮贊助場地，26日將首次舉辦舉辦「歸仁耶誕童樂會」歲末耶誕親子活動。今天區長魏文貴扮成耶誕老公公在仁壽宮廟埕分送糖果，呼籲當天親子都來同樂。
這次活動除有農特產、美食市集，還有奇幻魔術秀、小丑氣球秀、夢幻泡泡秀等精彩舞台節目表演及甜心姊姊帶動跳、超人氣卡通人偶相見歡、耶誕主題氣球 DIY手作體驗、闖關遊戲拿好禮及有獎徵答等。
魏文貴表示，下午兩點到六點現場還有限量200份爆米花及免費無限供應的棉花糖、糖果等，「絕對讓大家有吃又有得拿，有玩有學，滿載而歸!」
魏文貴感謝市府支持及仁壽宮提供優質便民場地，讓公所得以在這歲末舉辦歸仁區最大場的親子活動，提供大家耶誕周末好去處。提醒參加民眾全程戴口罩、汽車停在一旁歸仁國中及中華電信停車場；活動詳情在「臺南市歸仁區公所FB粉絲專頁 (https://zh-tw.facebook.com/gueiren.office/)瀏覽。
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