台南歸仁首辦耶誕童樂會 區長扮成耶誕老人分糖宣傳

台南市歸仁區公所今年獲得市政府補助、仁壽宮贊助場地，26日將首次舉辦舉辦「歸仁耶誕童樂會」歲末耶誕親子活動。今天區長魏文貴扮成耶誕老公公在仁壽宮廟埕分送糖果，呼籲當天親子都來同樂。

這次活動除有農特產、美食市集，還有奇幻魔術秀、小丑氣球秀、夢幻泡泡秀等精彩舞台節目表演及甜心姊姊帶動跳、超人氣卡通人偶相見歡、耶誕主題氣球 DIY手作體驗、闖關遊戲拿好禮及有獎徵答等。

魏文貴表示，下午兩點到六點現場還有限量200份爆米花及免費無限供應的棉花糖、糖果等，「絕對讓大家有吃又有得拿，有玩有學，滿載而歸!」