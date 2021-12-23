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西拉雅「草原音樂祭」明免費進場 25及26日還有童玩節

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
西拉雅「草原音樂祭」，邀請三大金曲樂團、創作美聲、饒舌歌手等多組藝人輪番演唱，24日下午3時起在官田遊客中心大草原免費入場！圖／西拉雅風管處提供
西拉雅「草原音樂祭」，邀請三大金曲樂團、創作美聲、饒舌歌手等多組藝人輪番演唱，24日下午3時起在官田遊客中心大草原免費入場！圖／西拉雅風管處提供

有多久沒有在大草原上，感受微風輕拂，聆聽美妙音樂享受休閒時光。西拉雅國家風景區管理處西拉雅「Chill嗨嗨」系列活動「草原音樂祭」，24日邀請三大金曲樂團、創作美聲、饒舌歌手等多組藝人輪番演唱，活動自下午3時起於官田遊客中心大草原免費入場。

12月24日推出最受年輕人矚目喜愛，專屬西拉雅國家風景區的「草原音樂祭」。今年音樂祭整體曲風以清新、原創為主題，邀請多組藝人輪番演出，包含街聲超人氣青井、饒舌歌手春艷；以一首《俗女養成記2》插曲「蚵仔麵線」破百萬點閱率的創作美聲琳誼；首波主打歌《來不及說再見》MV上架首周，觀看次數即破百萬的美型男Ray黃霆睿；搖滾金曲原子邦妮、雙主唱樂團Crispy脆樂團、金曲創作樂團棉花糖katncandix2等歌手。

另外12月25、26日舉辦「草原童玩節」，巨大古錐的古早味童玩闖關活動，像是疊疊樂、巨大彈珠檯、彈弓等，將西拉雅大草原打造為親子遊戲基地，以吸引大小朋友目光，並把爸爸媽媽記憶中的兒時童玩重現，在親子之間創造共同的話題。

西拉雅風管處表示，只要完成闖關民眾可免費獲得古早味點心，不但讓大人回味兒時趣味，小孩子更是玩得樂翻天，親子共同樂在其中。活動當日特別邀請大小朋友喜愛的說故事劇場、MOMO家族、波波星球、豆子劇團、快樂鳥故事劇場等親子互動表演，讓遊客一同度過歡樂的親子時光，也為2021年創造快樂回憶，一同迎接2022年的到來。

西拉雅「Chill嗨嗨」系列活動自12月11日至12月31日將一連舉辦8場次，活動主題包含「草原市集」、「草原童玩節」、「草原音樂祭」。

西拉雅「草原音樂祭」邀請三大金曲樂團、創作美聲、饒舌歌手等多組藝人輪番演唱。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅「草原音樂祭」邀請三大金曲樂團、創作美聲、饒舌歌手等多組藝人輪番演唱。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅風管處「草原童玩節」25及26日登場。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅風管處「草原童玩節」25及26日登場。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅風管處「草原童玩節」25及26日登場。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅風管處「草原童玩節」25及26日登場。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅「草原音樂祭」邀請三大金曲樂團、創作美聲、饒舌歌手等多組藝人輪番演唱。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅「草原音樂祭」邀請三大金曲樂團、創作美聲、饒舌歌手等多組藝人輪番演唱。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅「草原音樂祭」邀請三大金曲樂團、創作美聲、饒舌歌手等多組藝人輪番演唱。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅「草原音樂祭」邀請三大金曲樂團、創作美聲、饒舌歌手等多組藝人輪番演唱。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅「草原音樂祭」邀請三大金曲樂團、創作美聲、饒舌歌手等多組藝人輪番演唱。圖／西拉雅風管處提供
西拉雅「草原音樂祭」邀請三大金曲樂團、創作美聲、饒舌歌手等多組藝人輪番演唱。圖／西拉雅風管處提供

親子 樂團 國家風景區

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