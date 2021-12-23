勞動法令用演的 奇巧劇團「唐唐的白龍馬」校園演出

為向下延伸勞權公民教育，台南市勞工局與奇巧劇團合作，在12月28日年終前加碼2場前往柳營國小及鹽水國小演出「唐唐的白龍馬」戲劇，劇團改編經典名劇「西遊記」並結合時下常見勞動議題，以輕鬆詼諧的戲劇表演深入淺出的帶出勞動法令，讓「勞動關係、工作價值」等尊嚴勞動概念，從學生時期開始扎根，劇團演出後還進行有獎徵答，加深學童們對於勞動權益的理解，並且能將戲劇中的觀念分享給家人，讓勞動概念深植於日常生活。

勞工局長王鑫基表示，今年在推動勞資關係業務上，勞工局從勞動法令紮根校園巡迴、建置勞資會議、大量解僱通報及輔導簽訂團體協約等各個面向著手，透過公民勞動意識的培養、輔導建立勞資溝通平台、維護勞工債權減緩大量解僱的衝擊及協助企業工會簽訂團體協約等方式保障勞動權益，促進和諧的勞資關係。

奇巧劇團團長劉建幗表示，局長王鑫基提出將勞動法令融入故事裡並透過舞台劇傳遞給兒童的想法時，在構思劇本及思索表演方式時煞費苦心，劇團成員們集思廣益並揉合劇團本身經驗，終於產出這齣「唐唐的白龍馬」，期待年末站在國小舞台上，向小朋友們演繹這齣優質的勞動劇碼。

勞工局推動勞動師資前往校園進行宣導，每年從3月起在國、高中、大專院校辦理勞動法令、性別平等、求職防騙等為主題的校園宣導講座，今年年辦理校園巡迴宣導講座共39場次，參與學生約1萬0936名，未來也將持續辦理，讓國中、高中（職）及大專院校之學生於將來投入就業市場，能夠對於勞工法令與實務有初步之認知與瞭解，避免日後投入職場因不諳相關規定而致自身安全或權益受損。