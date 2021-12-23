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疫情衝擊／家扶中心苦愁助學金 盼弱勢學子能繳註冊費

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
南台南家扶中心預計在農曆年後開學時頒發650萬助學金，幫助近700名弱勢學子，鴨母寮市場攤販陳秋燕捐出300盒手工水餃作為愛心特賣商品。記者鄭維真／攝影
南台南家扶中心預計在農曆年後開學時頒發650萬助學金，幫助近700名弱勢學子，鴨母寮市場攤販陳秋燕捐出300盒手工水餃作為愛心特賣商品。記者鄭維真／攝影

台南家扶中心將在農曆年後頒發650萬元春季助學金，幫助近700名弱勢學子，但因疫情影響，助學金募款和愛心商品募集狀況都銳減，預計在明年1月18、19日舉辦助學特賣會，盼能順利讓孩子繳交開學註冊費和學習費用。鴨母寮市場攤商陳秋燕連續11年都響應該活動，今年得知訊息後率先捐出300盒手工水餃，作為愛心特賣商品。

位於鴨母寮市場的手工水餃老闆陳秋燕，響應南台南家扶助學特賣會已邁入第11年，每次都捐出300盒手工水餃作為愛心特賣商品，累積捐出近7000盒水餃特賣，收入成為家扶學子的助學金。她說，希望透過自己的拋磚引玉，呼籲更多愛心商家及個人一起加入助學特賣廠商的行列。

南台南家扶中心指出，期望透過各項助學活動，協助家庭經濟弱勢困難的學子，補充缺乏的教育資源，讓孩子「教育脫貧」，同時也希望透過助學特賣會讓受扶助中的家扶兒擔任活動志工，從服務過程中增進自信心、接觸人群，學習團隊合作，更能培養社會適應力，並珍惜得來不易的助學金。

助學特賣會將在明年1月18、19日上午9時至下午5時，於台南郵局成功、永樂、大同、安南、原佃等5大支局同時開跑，籌募獎助學金，讓就讀國小、國中、高中職、大專院校的家扶學子順利繳交開學註冊費及學習費用，安心在學。

台南 愛心

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