麥寮鄉斥資7千萬 打造功能俱全的老幼社福館

雲林縣麥寮鄉每年人口均正成長，為因應老人及小孩照顧問題，公所獲中央前瞻建設及縣府補助，共投入7300萬元興建多功能社會福利大樓，今天新館工程在現址麥寮老人會舉行動土典禮，預計後年中旬完工，將提供老幼照顧服務，支持家庭照顧。

雲林縣老化指數居全國第4高，其中麥寮鄉因有台塑六輕廠區及相關福利政策，吸引不少人定居或就業，人口每年正成長，相對長者長期照護及幼兒托育需求增加。

鄉長蔡長昆表示，工程現址是麥寮老人會，目前使用的會館1995年落成至今已超過25年，建物老舊破損、不符耐震規範，且缺乏無障礙設施，公所向衛生福利部爭取前瞻計畫4300多萬元，加上縣府補助164多萬元及自籌款，投入總經費7300萬元施作原地重建工程。

蔡長昆說，今天開始將先拆除既有的老人會館，隨即在原地興建新的建築物，計畫建造3+1層樓，工程約450日曆天，每層樓平面面積約330平方公尺，另有戶外草皮區、全齡化戶外遊具及體健設施。

麥寮老人會理事長許瑞田說，目前2000多名會員都將先暫時到麥豐社區中心從事活動及用餐，大家都很期待新館落成，將來可使用更完善的軟硬體設施。