因應春節返鄉潮 台南預定100輛防疫計程車上線

因應農曆春節返鄉潮，台南市政府已部署擴充防疫計程車能量，預定春節期間100輛防疫計程車同時上線服務，司機也完成2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗注射。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，交通局日前已和6家車隊完成簽約，依需求調度，目前已有65輛防疫計程車上線服務，且隨需求逐步增加。

台南市政府交通局長王銘德表示，交通局已和衛生局、觀旅局、民政局成立跨局處協調平台，因應各種不同訂車、用車需求，第一時間整合調度各車隊能量。

王銘德說，防疫旅館退房旅客，最遲可於退房前1日透過旅館訂車，檢疫期間臨時有外出需求的民眾，則可透過台南市防疫專線（06-2880180）審核後訂車，或視臨時調度情況由市府協助安排。

此外，交通部同時要求各車隊司機需完成2劑COVID-19疫苗接種及教育訓練後才能上線，每輛車也配備防疫工具包，每趟任務完成落實清消，不只乘客安心，司機執勤也放心。

台南市公共運輸處長吳俁之表示，台南市春節期間防疫計程車服務量能充足，車資按表收費，乘客如有疑問可透過防疫專線洽詢。