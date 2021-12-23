影／興大新化林場攜手東山冠軍咖啡老農 打造精品咖啡
中興大學新化林場今年發表「興大76號森林咖啡」，是和台南東山區老農陳天財合作，陳天財種植阿拉比卡及藝妓 品種，在2020台南市精品咖啡評鑑奪下冠軍，今年75歲的陳天財種植咖啡20多年，咖啡園位在海拔650公尺至750公尺，常有雲霧繚繞，讓咖啡豆更有豐富的風味，新化林場場長吳佾鴻說，希望和在地農民結合，一起推動台南東山咖啡，走向莊園精品咖啡的市場，並研發更符合現代人口味的咖啡。
台南市東山區是本土咖啡的主要產地之一，栽植面積約60公頃，年產量60公噸左右，雖屬低海拔，但透過栽培管理技術改良，以及後製及烘焙技術的提昇，咖啡品質相當優良，中興大學新化林場與陳天財合作，為小農開闢更多的通路，為希望協助本土咖啡達到莊園精品咖啡水準，把東山咖啡行銷到讓更多人知道。
陳天財是東山地區最早投入栽種咖啡的農民，他說，東山地區開始推廣栽種咖啡豆，他們兄弟就投入種植，以阿拉比卡為主，近年也逐漸改種藝妓品種，阿拉比卡種在海拔650公尺，藝妓種在海拔750公尺種植，2020年台南市台南市精品咖啡評鑑，陳天財以蜜處理豆奪得冠軍，獲得85.63分，同時薦送美國咖啡品質協會取得精品級認證。
吳佾鴻表示，興大76號森林咖啡的生豆來源來自東山李子園，向老農民陳天財採購，並以契作方式取得生豆，再請專業咖啡業者烘焙，製造更迎合現代人口味，希望為本土咖啡打開通路，也為品質的提昇盡一份大學的社會責任。
陳天財咖啡園位在李子園的山上，生豆採收後經過蜜處理或水洗方式，除了販賣生豆、烘豆，也和太太在175公路經營「十萬咖啡」，路過時不妨停駐品嘗一杯不輸有國際水準的東山啡啡。
東山區長呂煌男表示，推廣東山咖啡，食的安全最重要，目前由東山公所認證的咖啡豆是官方唯一認證，還有農民自產自銷後剩下的豆子，除舉辦促銷會外，公所和業者也異業結合，最近就有嘉義基督教醫院泌尿科主任邀請公所人員前往煮咖啡給醫護人員品嘗，並介紹東山咖啡的生產及烘焙後製，醫師再協助宣導喝咖啡的好處，東山咖啡在栽種及後製技術已相當成熟，未來還要再精進及尋找不同品系咖啡種苗研發，像明年東山地區的藝妓將量產上市，更有果香味，農民在栽培管理及從國外引進新品種改進等也不斷尋找突破。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言