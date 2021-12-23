影／興大新化林場攜手東山冠軍咖啡老農 打造精品咖啡

中興大學新化林場今年發表「興大76號森林咖啡」，是和台南東山區老農陳天財合作，陳天財種植阿拉比卡及藝妓 品種，在2020台南市精品咖啡評鑑奪下冠軍，今年75歲的陳天財種植咖啡20多年，咖啡園位在海拔650公尺至750公尺，常有雲霧繚繞，讓咖啡豆更有豐富的風味，新化林場場長吳佾鴻說，希望和在地農民結合，一起推動台南東山咖啡，走向莊園精品咖啡的市場，並研發更符合現代人口味的咖啡。

台南市東山區是本土咖啡的主要產地之一，栽植面積約60公頃，年產量60公噸左右，雖屬低海拔，但透過栽培管理技術改良，以及後製及烘焙技術的提昇，咖啡品質相當優良，中興大學新化林場與陳天財合作，為小農開闢更多的通路，為希望協助本土咖啡達到莊園精品咖啡水準，把東山咖啡行銷到讓更多人知道。

陳天財是東山地區最早投入栽種咖啡的農民，他說，東山地區開始推廣栽種咖啡豆，他們兄弟就投入種植，以阿拉比卡為主，近年也逐漸改種藝妓品種，阿拉比卡種在海拔650公尺，藝妓種在海拔750公尺種植，2020年台南市台南市精品咖啡評鑑，陳天財以蜜處理豆奪得冠軍，獲得85.63分，同時薦送美國咖啡品質協會取得精品級認證。

吳佾鴻表示，興大76號森林咖啡的生豆來源來自東山李子園，向老農民陳天財採購，並以契作方式取得生豆，再請專業咖啡業者烘焙，製造更迎合現代人口味，希望為本土咖啡打開通路，也為品質的提昇盡一份大學的社會責任。

陳天財咖啡園位在李子園的山上，生豆採收後經過蜜處理或水洗方式，除了販賣生豆、烘豆，也和太太在175公路經營「十萬咖啡」，路過時不妨停駐品嘗一杯不輸有國際水準的東山啡啡。