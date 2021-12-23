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垃圾變黃金 嘉義縣環保局推動資源回收累積金逾百萬

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣環保局推動18 鄉鎮市廣設村里、社區資源回收站，鼓勵鄉親將回收物分類拿到福利小站回收兌換點數，累積點數兌換生活品。圖／環保局提供
嘉義縣環保局推動18 鄉鎮市廣設村里、社區資源回收站，鼓勵鄉親將回收物分類拿到福利小站回收兌換點數，累積點數兌換生活品。圖／環保局提供

嘉義縣環保局鼓勵民眾垃圾減量，資源回收再利用，推動18 鄉鎮市廣設村里、社區資源回收站，鼓勵鄉親將回收物分類拿到福利小站回收兌換點數，累積點數兌換生活品，成立至今5年回收多達1283公噸，變賣金額147.6萬元，可說是「垃圾變黃金，由村里帶頭！」

環保局長張根穆說，嘉縣營運至今累計建置56個福利小站，有56名村里長及43名資源回收志工等，投入福利小站回收分類工作，推動資源回收，讓資源永續循環，提高村里生活環境品質，避免垃圾亂丟造成髒亂，減輕焚化廠垃圾處理負擔。

環保局5年來在鄉鎮市結合社區，共56處資源回嘉福利小站，今年村里資源回收站回收成果豐碩，回收物整理變賣，變賣金額做強化維護環保工作運作基金，提升回收成果，提高整體變賣所得。

張根穆呼籲民眾做好垃圾分類、資源回收，讓資源回收業者及清潔隊減輕分類人力負擔，讓資源有效再利用，創造家鄉清新環境。

嘉義縣環保局推動18 鄉鎮市廣設村里、社區資源回收站，鼓勵鄉親將回收物分類拿到福利小站回收兌換點數，累積點數兌換生活品。圖／環保局提供
嘉義縣環保局推動18 鄉鎮市廣設村里、社區資源回收站，鼓勵鄉親將回收物分類拿到福利小站回收兌換點數，累積點數兌換生活品。圖／環保局提供
嘉義縣環保局推動18 鄉鎮市廣設村里、社區資源回收站，鼓勵鄉親將回收物分類拿到福利小站回收兌換點數，累積點數兌換生活品。圖／環保局提供
嘉義縣環保局推動18 鄉鎮市廣設村里、社區資源回收站，鼓勵鄉親將回收物分類拿到福利小站回收兌換點數，累積點數兌換生活品。圖／環保局提供
嘉義縣環保局推動18 鄉鎮市廣設村里、社區資源回收站，鼓勵鄉親將回收物分類拿到福利小站回收兌換點數，累積點數兌換生活品。圖／環保局提供
嘉義縣環保局推動18 鄉鎮市廣設村里、社區資源回收站，鼓勵鄉親將回收物分類拿到福利小站回收兌換點數，累積點數兌換生活品。圖／環保局提供

資源回收 工作運 嘉義

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