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嘉義縣首座電動車超級充電站在水牛公園 車主：好便利
嘉義縣政府興建的太保市水牛公園，閒置荒廢，縣府爭取中央補助1500萬元整修完成，賣場大樓招標民營，由耐斯集團旗下新日化公司得標，成立水牛厝公司經營，出租公園廣場，提供特斯拉、保時捷公司，設置首座電動車超級充電站，充電快速，成為熱門電動車超充站。
嘉義超級充電站位在中山高速公路嘉義交流道下，通往太保市路旁，交通便利，成為全台特斯拉最熱門的超充站點之一，隨著特斯拉車輛増多，平日使用率很高，假日常見特斯拉排隊車龍，現有8座電動車樁開放使用，昨天再新增2座保時捷電動車樁。
新北市洪姓特斯拉車主說，超充站V3充電樁有250Ｋ電力，讓充電能量提升，充到飽只需30至40分，以往電力小的充電站，充飽得花費4至6個小時，充電站不普及，讓跑長程的車主有里程焦慮感，以往超充站少，車主要投宿有充電椿飯店充電。
洪姓車主表示，他老家在嘉縣，經常開車南北跑，現在超充電陸續擴充，家鄉有了超充站便利，不再有里程焦慮感。水牛厝公司業者說，公司以賣場為主，超級充電站土地出租特斯拉、保時捷設充電樁，車主充電等待時間，可以逛賣場喝咖啡、買耐斯產品。
縣府說，水牛公園賣場大樓，含地上二層地下一層，委託民營ＲＯＴ，由新日化公司得標，經營期限15年，年租金70萬元。水牛公園鄰近中山高嘉義交流道，交通便利，舊名「金牛埤」，有大埤池，之前稱為「農村文物公園」、「大嘉義主題樂園」。
牛將軍廟主祀水牛，相傳鄭成功帶部屬在此開墾，帶八隻水牛耕作，田多水牛體力不支死亡，變牛神神蹟不斷，緬懷先民帶水牛耕作辛苦，建牛將軍廟，1978年總統蔣經國參拜牛將軍，拿牧草餵祭牛神，指示縣長涂德錡擴建牛將軍廟。
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