嘉義也有耶誕城！8米耶誕樹+漫天白雪 打造縣治新地標

聖誕佳節將至，有地產公司在嘉義縣太保市彩虹商圈引進高達8公尺聖誕樹，絢麗燈光搭配泡泡機噴飛漫天白雪，打造「嘉義耶誕城」，店長黃淑娟說，疫情期間人心惶惶，希望絕美新地景撫慰人心，替城市注入新生命。

黃淑娟說，耶誕樹造價近50萬，上面近萬盞燈泡，每晚點燈，照亮彩虹商圈；泡泡機不間斷放送雪花，讓民眾彷彿置身雪國般，充滿異國風情。店家與鄰近婦嬰用品店合作12月24日起，連續兩天不僅打卡送好禮，還有各式活動。

住商不動產故宮南院店12月24日起，不僅打卡送精美限量贈品，當天下午2點提供手作下午茶、5點火雞大餐、5點40分更邀請氣球達人陪大小朋友過耶誕；晚間6點點燈儀式還會有煙火秀，店東吳宗翰說，歡迎大小朋友到彩虹商圈共度美好週末。

至於為何選在彩虹商圈設點，吳宗翰說，他看好這裡的幾項發展潛力，故宮南院帶動觀光人潮，長庚醫院提供嘉義縣最頂級醫療服務，高鐵站是台灣南來北往重要樞紐，鄰近多間大專院校增添文藝氣息，更遑論嘉義縣治所在地提供許多工作機會。

「為何許多外縣市選擇移居嘉義縣」，吳宗翰分析，縣治特區與許多工業區如馬稠後或未來嘉義科學園區比鄰，提供青壯人口工作之餘，托嬰幼設備完善，讓他們無後顧之憂；長庚完善的醫療體系也讓長輩放心。

提及交通，吳宗翰說，嘉義縣治鄰近82快速道路，銜接國道1號、3號都很便利，甚至61西濱道路也不遠，上山下海都很便利。他也分享縣治地區當初規劃路寬至少8米，兩邊退縮3公尺，走在街上會感覺特別寬敞舒適。