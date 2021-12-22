設計展嘉義市學校沒缺席 國中生打造桌遊、走讀地圖

嘉市府辦台灣設計展24日起開幕，也讓設計融入教育，民生國中設計「逗陣來嘉文化觀光寶盒」桌遊，從4條古道、4條公車路線挑50處景點，每個圖案皆學生手繪，擲骰子蒐集景點卡來較勁，學生稱讚「有趣也更了解嘉義」；另，蘭潭國中學生畫「走讀學習地圖」包含6路線，還結合APP，邊玩邊學英文。

民生國中指出，與多元樂學中心合作開發桌遊，基本角色有木匠、火雞俠、嘉農人等，富含在地特色，50個景點有市立美術館、森林之歌等地標，由教師帶領11名學生分頭繪畫，參與的黃同學說，作品被印成桌遊很有成就感，江同學笑稱，原先根本不知有這些景點，畫完更了解嘉義。

此款桌遊可直接辨識景點圖卡，猜地點，或更進階擲骰子，蒐集任務卡上所列的地點，來連成線；市府教育處說，適合國、高中融入課程，未來希望找廠商合作量產，發給各校。

蘭潭國中製作走讀學習地圖，6條路線包含學校及設計展地標，例如「林鐵漫漫」有林鐵園區及僑平國小等校，地標圖也是出自學生之手，畫風細膩，未來規畫把地圖放各旅館。

市長黃敏惠今參與桌遊、走讀地圖發表，興嘉國小師生現場示範，把走讀地圖結合「互動虛擬情境學習平台」，擴增實境功能，透過APP，走到景點時會顯示雙語的介紹，課後也可隨時接觸英語。