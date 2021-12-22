快訊

只剩11.6萬人要考！明年學測報名人數創22年新低

碧潭旅館用地變豪宅疑有官商勾結 新北工務局回應了

二期作灌溉節水有成 南市府盼中央續助籌劃

中央社 / 台南22日電

曾文水庫嘉南灌區今年第二期稻作灌溉作業已於11月完成，管理單位統計實際灌溉水量比計畫水量節省6770萬立方公尺，南市府盼中央協助提早籌劃下年度第一期作節水灌溉。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，今年上半年歷經56年來最嚴重的乾旱，在幾波大規模降雨後才得以緩解，嘉南平原為台灣重要的稻米產地，要以有限水源做最有效的灌溉，在經濟部水利署南區水資源局與農田水利署嘉南管理處運用多元化節水措施下，今年第二期稻作已於11月16日供灌完成。

水利局指出，農田水利署嘉南管理處透過妥善利用農田灌溉的回歸水及1260名掌水工控管水門操作，實際灌溉用水量2億4730萬立方公尺，較中央管控灌溉用水量3億1500萬立方公尺節省6770萬立方公尺，節水率達21.5%，盡量將水留在水庫內，盼確保明年上半年台南地區用水無虞。

水利局表示，南部目前已進入枯水期，台南市長黃偉哲也已向中央建議提早進行下年度第一期稻作灌溉節水籌劃，並呼籲民眾維持節水好習慣。

依水利署南區水資源局今天下午5時的觀測資料，曾文及烏山頭水庫系統總蓄水量約4億1407萬立方公尺，蓄水率約70.4%，南化水庫蓄水量約7681萬立方公尺，蓄水率約84.43%。

水利署 台南 曾文水庫 二期稻作

延伸閱讀

高雄滯洪池溜滑梯 安全性惹議

台南八老爺治水工程動土 酪農區水患可望改善

嘉南灌區111年一期稻及春季雜作 1月21日起供灌

節水省工！底部灌溉新技術搶進冬季盆花市場

相關新聞

人瑞帶領長輩拜媽祖 華山基金會攜手港口宮守護孤老

快過年了！疫情影響，社福團體捐款銳減；嘉義縣東石鄉港口宮上午舉辦「港口媽祖守護孤老，串聯愛心響應送愛」活動，邀請百歲許姓...

尬杯引爆尋虎風潮 台南大埔福德祠博福杯

台南市中西區名六合境大埔福德祠與區公所合辦「百虎百福-府城虎城福城」寺廟文化推廣系列活動，25日耶誕節將在大埔福德祠廟前...

降低被啄食稻種也要保護色！官田20公頃示範鐵粉包覆

台南市政府農業局今年於官田區成立20公頃示範區，推廣以鐵粉包覆稻種直播種稻，讓稻種顏色變深接近土地顏色，降低被啄食機會減...

國定民俗西港刈香復辦遶境明登場 兼顧防疫1665人參加

有「台灣第一香」之稱的台南西港慶安宮「西港刈香」將於12月23日至12月26日補辦遶境活動，由帶職的先鋒、副帥、王轎作為...

還給用路人平坦、舒適路面 台南後壁南82線完成路平

已落幕的台劇「俗女養成記」持續帶來大量旅客，台南市政府工務局新完成後壁區南82線(台1線往菁寮及高鐵橋下往白沙屯)道路改...

黃敏惠就職3周年守住疫情加海量政績 喊嘉市超越嘉市

嘉義市長黃敏惠今天舉行就職3周年記者會，播影片回顧這1年疫情艱困，疫苗覆蓋率突破9成，普發2000元現金振興產業，建設也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。