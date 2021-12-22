聽新聞
test
0:00 / 0:00
人瑞帶領長輩拜媽祖 華山基金會攜手港口宮守護孤老
快過年了！疫情影響，社福團體捐款銳減；嘉義縣東石鄉港口宮上午舉辦「港口媽祖守護孤老，串聯愛心響應送愛」活動，邀請百歲許姓人瑞阿嬤帶領10名華山基金會照護長輩，與裝扮媽祖的仙鳳舞蹈藝術團員等人，拜媽祖祈福，敲響年菜公益勸募愛心鑼，籲請各界踴躍響應。
活動開場串聯嘉縣九九慈善文化協會仙鳳舞韻古典舞蹈藝術團、蔦松社區發展協會千歲鼓團，為活動祈福暖場，百歲人瑞許阿嬤寶刀未老，賣力擊出磅礡鼓聲，張萬傳帶眾人參拜媽祖祈福。
九九慈善文化協會理事長陳怡樺說，九九慈善協會連續2年支持年菜活動，今年贊助5萬元，守護孤老長輩。華山基金會說，台澎金馬共設立近400個愛心天使站，守護3萬名失依、失能、失智長輩到宅服務，呼籲各界支持「第19屆愛老人愛團圓」公益活動，認捐贊助「依舊有你、愛老＋1」，1人1950元，含1250元送愛到家及700元愛心年菜，五倍券也可以捐出做愛心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言