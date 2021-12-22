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人瑞帶領長輩拜媽祖 華山基金會攜手港口宮守護孤老

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣東石鄉港口宮上午舉辦「港口媽祖守護孤老，串聯愛心響應送愛」活動，邀請百歲許姓人瑞阿嬤帶領10名華山基金會照護長輩，與裝扮媽祖的仙鳳舞韻古典舞蹈藝術團團員等人，一起拜媽祖祈福。圖／華山基金會提供
嘉義縣東石鄉港口宮上午舉辦「港口媽祖守護孤老，串聯愛心響應送愛」活動，邀請百歲許姓人瑞阿嬤帶領10名華山基金會照護長輩，與裝扮媽祖的仙鳳舞韻古典舞蹈藝術團團員等人，一起拜媽祖祈福。圖／華山基金會提供

快過年了！疫情影響，社福團體捐款銳減；嘉義縣東石鄉港口宮上午舉辦「港口媽祖守護孤老，串聯愛心響應送愛」活動，邀請百歲許姓人瑞阿嬤帶領10名華山基金會照護長輩，與裝扮媽祖的仙鳳舞蹈藝術團員等人，拜媽祖祈福，敲響年菜公益勸募愛心鑼，籲請各界踴躍響應。

活動開場串聯嘉縣九九慈善文化協會仙鳳舞韻古典舞蹈藝術團、蔦松社區發展協會千歲鼓團，為活動祈福暖場，百歲人瑞許阿嬤寶刀未老，賣力擊出磅礡鼓聲，張萬傳帶眾人參拜媽祖祈福。

九九慈善文化協會理事長陳怡樺說，九九慈善協會連續2年支持年菜活動，今年贊助5萬元，守護孤老長輩。華山基金會說，台澎金馬共設立近400個愛心天使站，守護3萬名失依、失能、失智長輩到宅服務，呼籲各界支持「第19屆愛老人愛團圓」公益活動，認捐贊助「依舊有你、愛老＋1」，1人1950元，含1250元送愛到家及700元愛心年菜，五倍券也可以捐出做愛心。

嘉義縣東石鄉港口宮上午舉辦「港口媽祖守護孤老，串聯愛心響應送愛」活動，一起拜媽祖祈福。圖／華山基金會提供
嘉義縣東石鄉港口宮上午舉辦「港口媽祖守護孤老，串聯愛心響應送愛」活動，一起拜媽祖祈福。圖／華山基金會提供
嘉義縣東石鄉港口宮上午舉辦「港口媽祖守護孤老，串聯愛心響應送愛」活動。圖／華山基金會提供
嘉義縣東石鄉港口宮上午舉辦「港口媽祖守護孤老，串聯愛心響應送愛」活動。圖／華山基金會提供

愛心 媽祖 年菜 公益活動

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