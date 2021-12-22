尬杯引爆尋虎風潮 台南大埔福德祠博福杯

台南市中西區名六合境大埔福德祠與區公所合辦「百虎百福-府城虎城福城」寺廟文化推廣系列活動，25日耶誕節將在大埔福德祠廟前登場，包含招財虎爺浮雕藝術品展示、拜虎爺求香草福袋、虎哥福牌彩繪賽、「大家來尬杯：有虎有福博福杯」博杯賽，適逢明年虎年，將引爆市民探訪府城寺廟的尋虎風潮。

大埔福德祠主委王松濤指出，大埔福德祠主祀福德正神，信徒暱稱「伯公」，廟內下龕祀有擅於咬錢招財的「虎爺」，每逢舉辦求發財金活動，常是經商或服務業者的祈願對象。延續去年虎爺活動的熱烈迴響，希望第2屆的「百虎百福」活動能持續將傳統信仰的勸善理念與正向力量分享市民朋友們。

台南古城聯合工作室總監洪秀燕說，虎爺勇猛威嚴又不失活潑俏皮的動物神形象，堪稱神界萌代表，且「虎」諧音近似府城的「府」以及福氣的「福」，連續兩年的活動，象徵府城不只是虎城，更是福城，相信每個來府城參與活動的人都能滿載福氣而歸。

系列活動將於12月25日在大埔福德祠熱鬧展開，上午9時起在廟前展出20尊素人創作的虎爺浮雕，下午則有100份虎爺香草福袋供民眾博杯祈求，還有虎哥福牌彩繪賽、進學國小戰鼓隊演出。重頭戲的「大家來尬杯：有虎有福博福杯」博杯賽將在下午3點半開放現場報名，由南美展傳統工藝首獎劉進文老師精心創作的「茄苳入石柳」異木鑲嵌藝術「福杯」1組與虎爺藝術小浮雕4組，將由允杯數最高的5名幸運民眾請回。

活動詳情請至台南古城節臉書專頁（https://goo.gl/NQ4cQF）或中西區公所臉書專頁「中西區-府城之心」（https://www.facebook.com/tnwcdo/）按讚瀏覽。