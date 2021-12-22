尬杯引爆尋虎風潮 台南大埔福德祠博福杯

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
南美展傳統工藝首獎劉進文打造的「茄苳入石柳」異木鑲嵌藝術「福杯」與虎爺藝術小浮雕，將由允杯數最高的5名幸運民眾請回。圖／中西區公所提供
南美展傳統工藝首獎劉進文打造的「茄苳入石柳」異木鑲嵌藝術「福杯」與虎爺藝術小浮雕，將由允杯數最高的5名幸運民眾請回。圖／中西區公所提供

台南市中西區名六合境大埔福德祠與區公所合辦「百虎百福-府城虎城福城」寺廟文化推廣系列活動，25日耶誕節將在大埔福德祠廟前登場，包含招財虎爺浮雕藝術品展示、拜虎爺求香草福袋、虎哥福牌彩繪賽、「大家來尬杯：有虎有福博福杯」博杯賽，適逢明年虎年，將引爆市民探訪府城寺廟的尋虎風潮。

大埔福德祠主委王松濤指出，大埔福德祠主祀福德正神，信徒暱稱「伯公」，廟內下龕祀有擅於咬錢招財的「虎爺」，每逢舉辦求發財金活動，常是經商或服務業者的祈願對象。延續去年虎爺活動的熱烈迴響，希望第2屆的「百虎百福」活動能持續將傳統信仰的勸善理念與正向力量分享市民朋友們。

台南古城聯合工作室總監洪秀燕說，虎爺勇猛威嚴又不失活潑俏皮的動物神形象，堪稱神界萌代表，且「虎」諧音近似府城的「府」以及福氣的「福」，連續兩年的活動，象徵府城不只是虎城，更是福城，相信每個來府城參與活動的人都能滿載福氣而歸。

系列活動將於12月25日在大埔福德祠熱鬧展開，上午9時起在廟前展出20尊素人創作的虎爺浮雕，下午則有100份虎爺香草福袋供民眾博杯祈求，還有虎哥福牌彩繪賽、進學國小戰鼓隊演出。重頭戲的「大家來尬杯：有虎有福博福杯」博杯賽將在下午3點半開放現場報名，由南美展傳統工藝首獎劉進文老師精心創作的「茄苳入石柳」異木鑲嵌藝術「福杯」1組與虎爺藝術小浮雕4組，將由允杯數最高的5名幸運民眾請回。

活動詳情請至台南古城節臉書專頁（https://goo.gl/NQ4cQF）或中西區公所臉書專頁「中西區-府城之心」（https://www.facebook.com/tnwcdo/）按讚瀏覽。

大埔 台南 福袋 發財金

延伸閱讀

台南「文青風民宿」懶人包！豐富藏書供愜意閱讀、在獨棟老宅放電

「百虎百福」寺廟文化活動25日登場 南警:請提前改道

土地公護祐台南 六合境大埔福德祠捐贈心肺復甦機

竹南科到頭份市區捷徑完成變更 縣府爭取1.8億元拓寬

相關新聞

人瑞帶領長輩拜媽祖 華山基金會攜手港口宮守護孤老

快過年了！疫情影響，社福團體捐款銳減；嘉義縣東石鄉港口宮上午舉辦「港口媽祖守護孤老，串聯愛心響應送愛」活動，邀請百歲許姓...

尬杯引爆尋虎風潮 台南大埔福德祠博福杯

台南市中西區名六合境大埔福德祠與區公所合辦「百虎百福-府城虎城福城」寺廟文化推廣系列活動，25日耶誕節將在大埔福德祠廟前...

降低被啄食稻種也要保護色！官田20公頃示範鐵粉包覆

台南市政府農業局今年於官田區成立20公頃示範區，推廣以鐵粉包覆稻種直播種稻，讓稻種顏色變深接近土地顏色，降低被啄食機會減...

國定民俗西港刈香復辦遶境明登場 兼顧防疫1665人參加

有「台灣第一香」之稱的台南西港慶安宮「西港刈香」將於12月23日至12月26日補辦遶境活動，由帶職的先鋒、副帥、王轎作為...

還給用路人平坦、舒適路面 台南後壁南82線完成路平

已落幕的台劇「俗女養成記」持續帶來大量旅客，台南市政府工務局新完成後壁區南82線(台1線往菁寮及高鐵橋下往白沙屯)道路改...

黃敏惠就職3周年守住疫情加海量政績 喊嘉市超越嘉市

嘉義市長黃敏惠今天舉行就職3周年記者會，播影片回顧這1年疫情艱困，疫苗覆蓋率突破9成，普發2000元現金振興產業，建設也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。