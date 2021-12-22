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降低被啄食稻種也要保護色！官田20公頃示範鐵粉包覆

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
農業局在直播農田吊掛驅鳥球。圖 ／農業局提供
農業局在直播農田吊掛驅鳥球。圖 ／農業局提供

台南市政府農業局今年於官田區成立20公頃示範區，推廣以鐵粉包覆稻種直播種稻，讓稻種顏色變深接近土地顏色，降低被啄食機會減少農民損失，並爭取水雉周邊棲地納入生態給付獎勵範圍，獎勵友善農法農友。

官田是水雉主要棲地，每年冬季為菱角採收後轉種植水稻，農民為防範鳥害與鼠害，常以稻種浸泡農藥灑種，水雉與保育類猛禽常誤食摻了農藥稻種導致死亡。

農業局長李建裕表示，今年冬季水雉調查數量首次突破2000隻，市府發出逾百萬保育獎勵金；但冬季鳥類大量聚集水田覓食造成農民困擾，存在棲地環境受農藥播灑威脅，農業局今年針對水雉主要棲地擴大發放驅鳥球及推廣鐵粉披覆稻種直播示範田，獎勵農民友善耕種、棲地維護，兼顧農民生產與生態保育

農業局說，今年於官田區成立20公頃示範區，推廣以鐵粉包覆稻種直播種稻，讓稻種顏色變深接近土地顏色，降低被啄食機會，減少農民損失;並爭取水雉周邊棲地納入生態給付獎勵範圍，獎勵實施友善農法農友。

農業局也宣導友善耕作，上月開始提供驅鳥球讓需求農友索取試用，如有效果再自行購買使用，農民反應熱絡，沿台19甲線稻田都有看到驅鳥球飄揚在田間。呼籲農民以友善耕作代替使用農藥，共同維護鳥類棲息環境。

台南市政府農業局推動將稻穀披覆鐵粉再直播，避免水雉誤食。圖 ／農業局提供
台南市政府農業局推動將稻穀披覆鐵粉再直播，避免水雉誤食。圖 ／農業局提供
農業局在官田區成立20公頃示範區，推廣以鐵粉包覆稻種直播。圖 ／農業局提供
農業局在官田區成立20公頃示範區，推廣以鐵粉包覆稻種直播。圖 ／農業局提供

農民 水雉 生態保育 台南

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