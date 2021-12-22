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國定民俗西港刈香復辦遶境明登場 兼顧防疫1665人參加

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
國定民俗台南西港慶安宮辛丑年香科補辦遶境，23日起連4天替代道路規畫。圖／慶安宮提供
國定民俗台南西港慶安宮辛丑年香科補辦遶境，23日起連4天替代道路規畫。圖／慶安宮提供

有「台灣第一香」之稱的台南西港慶安宮「西港刈香」將於12月23日至12月26日補辦遶境活動，由帶職的先鋒、副帥、王轎作為基本參加單位，其餘則採自由參加模式，西港區公所表示，目前統計將有42頂神轎，11陣頭約1665人參與補遶境活動。市長黃偉哲預定23日清晨4點多抵達慶安宮參與請媽祖活動，祈求市民平安、順利。

公所指出，西港慶安宮引以為豪「香醮合一」的，但西港辛丑年香科，因疫情攪亂，首先把「香-遶境部分」、「醮-五朝王醮」分開辦理，再配合疫情逐漸降溫；又把「醮」分成「王醮」、「送王」。慶安宮有不得不做「醮」的壓力，因為燈篙不謝怕颱風；王船沒送，衙門、吹亭炮亭、廣播台無法拆除、歸位。日後普渡無法舉行。

今年雖面臨疫情嚴峻，但慶安宮已先後克服萬難，完成王醮與送王。然在西港刈香中，南巡、請王、謁祖進香（請媽祖）、建醮、遶境（三日香）、送王構成西港刈香的等主要環節，不但歷史悠久，內涵豐富，最可貴的是其傳統儀節的保存、庄頭、陣頭的數量及精緻度、社區聚落的自主性等，加上三年一科，兩百年來幾無間斷，2009年才由文化部文化資產局公告登錄「西港刈香」為重要民俗。

「西港刈香」活動至今有237年歷史，因許多信眾表達這次的「香」典沒有完成，慶安宮為延續西港香科不中斷，決定復辦3天平安遶境。12月23日請媽祖，12月24日到26日進行3天遶境，

公所表示，慶安宮提出防疫計畫來完成百年宗教文化活動，經西港區公所初審及台南市政府民政局在12月3日同意備查及西港區公所於12月6日舉辦遶境活動協調會，由各相關局處向慶安宮及參與的各宮廟進行宗教優質化及防疫宣導，確保活動能在安全無虞的環境中圓滿完成。

台灣第一香路「西港刈香」復辦遶境明天登場先請媽祖，再進行3日遶行香境96村庄。圖／西港區公所提供
台灣第一香路「西港刈香」復辦遶境明天登場先請媽祖，再進行3日遶行香境96村庄。圖／西港區公所提供
台灣第一香路「西港刈香」復辦遶境明天登場先請媽祖，再進行3日遶行香境96村庄。圖／西港區公所提供
台灣第一香路「西港刈香」復辦遶境明天登場先請媽祖，再進行3日遶行香境96村庄。圖／西港區公所提供
台灣第一香路「西港刈香」復辦遶境明天登場先請媽祖，再進行3日遶行香境96村庄。圖／西港區公所提供
台灣第一香路「西港刈香」復辦遶境明天登場先請媽祖，再進行3日遶行香境96村庄。圖／西港區公所提供
台灣第一香路「西港刈香」復辦遶境明天登場先請媽祖，再進行3日遶行香境96村庄。圖／西港區公所提供
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遶境 媽祖 台南 疫情

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