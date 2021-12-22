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台南推鐵粉包覆稻種 取代農藥防鳥害

中央社 / 台南22日電

台南部分農民以稻種浸泡農藥後灑種，防範鳥害與鼠害，曾導致保育鳥類水雉誤食死亡，台南市農業局推廣以鐵粉包覆稻種，使稻種顏色變深，降低被啄食機會，盼兼顧生產與生態。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，官田區周邊水田為市鳥水雉主要棲地，每年冬季菱角採收後轉種植水稻，部分農民為了防範鳥害與鼠害，常將稻種浸泡農藥後灑種，卻容易導致鳥類誤食中毒死亡事件，市府今年擴大發放驅鳥球及推廣鐵粉包覆稻種後直播。

台南市農業局長李建裕表示，今年冬季水雉調查數量首次突破2000隻，且市府祭出超過新台幣100萬元保育獎勵金，獎勵農民投入友善耕種與棲地維護，盼能兼顧農民生產與生態保育。

李建裕指出，今年於官田區成立20公頃示範區，推廣以鐵粉包覆稻種直播，讓稻種顏色變深接近土地顏色，降低被啄食機會，減少農民損失，另外，爭取水雉周邊棲地納入生態給付獎勵範圍，獎勵實施友善農法的農友。

他說，11月起提供驅鳥球供有需要的農友索取試用，有效果再自行購買使用，農民反應熱絡，現在不少稻田都有驅鳥球飄揚，希望未來有更多農民響應友善耕作，共同維護水雉度冬棲地，並促進生產與生態共榮。

農民 水雉 台南

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