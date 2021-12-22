台南市議會民進黨團三長交接 3人都是大新營區議員

台南市議會民進黨團今天三長交接，由現任總召林志展、副總召兼發言人呂維胤、幹事長鄭佳欣交接給新任總召劉米山、副總召李宗翰、幹事長沈家鳳，由於明年適逢選舉年，新增邱莉莉和呂維胤作為黨團發言人，由於新任三長都是大新營區議員，也象徵民進黨期許溪北地區能平衡發展。

劉米山表示，未來最重要的是為趕快召開臨時會將明年度的總預算案審完，對內整合黨內向心力，凝聚黨成員最大共識，團結一心為台南打拚、為人民謀福祉，成為市府和黨團之間的溝通橋梁，和市府既監督也合作，共同建設幸福大台南。

明年是選舉年，劉米山說，對外說明黨團立場是重責大任，可預期會有更激烈的政治攻防，因此邀請現任發言人呂維胤續任、更增加邱莉莉擔任發言人，讓市民更清楚黨團對於政策的態度、和市府攜手建設的進度與成果。