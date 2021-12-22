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台南市議會民進黨團三長交接 3人都是大新營區議員

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議會民進黨團今天三長交接，由現任總召林志展（左一）、副總召兼發言人呂維胤（右一）、幹事長鄭佳欣交接給新任總召劉米山（中）、副總召李宗翰（右二）、幹事長沈家鳳（左二）。記者鄭維真／攝影
台南市議會民進黨團今天三長交接，由現任總召林志展（左一）、副總召兼發言人呂維胤（右一）、幹事長鄭佳欣交接給新任總召劉米山（中）、副總召李宗翰（右二）、幹事長沈家鳳（左二）。記者鄭維真／攝影

台南市議會民進黨團今天三長交接，由現任總召林志展、副總召兼發言人呂維胤、幹事長鄭佳欣交接給新任總召劉米山、副總召李宗翰、幹事長沈家鳳，由於明年適逢選舉年，新增邱莉莉和呂維胤作為黨團發言人，由於新任三長都是大新營區議員，也象徵民進黨期許溪北地區能平衡發展。

劉米山表示，未來最重要的是為趕快召開臨時會將明年度的總預算案審完，對內整合黨內向心力，凝聚黨成員最大共識，團結一心為台南打拚、為人民謀福祉，成為市府和黨團之間的溝通橋梁，和市府既監督也合作，共同建設幸福大台南。

明年是選舉年，劉米山說，對外說明黨團立場是重責大任，可預期會有更激烈的政治攻防，因此邀請現任發言人呂維胤續任、更增加邱莉莉擔任發言人，讓市民更清楚黨團對於政策的態度、和市府攜手建設的進度與成果。

林志展表示，相信新任三長能夠持續帶領黨團前進，做好府會溝通橋梁，從台南議會監督聯盟評鑑可見，黨團成員都沒有被列在觀察名單，表示今年度黨團成員都相當認真，也期許台南市政府能愈來愈好，讓每一項辛苦爭取到的預算都能順利施行，建設大台南。

台南市議會民進黨團今天在市長黃偉哲、議長郭信良的見證下進行三長交接。記者鄭維真／攝影
台南市議會民進黨團今天在市長黃偉哲、議長郭信良的見證下進行三長交接。記者鄭維真／攝影

台南 民進黨

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