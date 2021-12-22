黃敏惠就職3周年守住疫情加海量政績 喊嘉市超越嘉市

嘉義市長黃敏惠今天舉行就職3周年記者會，播影片回顧這1年疫情艱困，疫苗覆蓋率突破9成，普發2000元現金振興產業，建設也沒停歇，吸引投資「IKEA Hej」等知名品牌進駐，重大工程鐵路高架化、汙水下水道持續推進；她感性說，不做被遺忘的城市，「嘉市超越嘉市，站到台灣舞台，拚全世界」。

黃敏惠受訪被問及，明年大選其他陣營尚未有參選嘉市長人選，對於她拚連任看法，黃敏惠說「嘉義市是民主聖地，市民眼睛是雪亮的，現挑戰太多，我們做好市政工作，才是最重要的根本，其他就沒有多想」。

黃敏惠3周年以「超越」主題，細數疫情之下打造多項第1，各縣市唯一普發消費金2000元、汙水下水道接管率提升幅度全國第1、政府服務獎奪3獎各縣市最多、經濟日報調查施政滿意度第1及蟬聯幸福城市、去年家庭可支配所得104萬5590元是彰化以南縣市最高、去年營利事業銷售額2315億連兩年新高等。

黃敏惠今播影片回顧，疫情發生時穩住醫療體系，最先實施居家隔離解隔離前兩次PCR，篩檢量能提高到單日4200人次，11月20日疫苗覆蓋率突破9成，衛福部嘉義醫院院長黃元德說，市府很快反應加上標準化作業，都是擋住疫情成功因素。

民心安定後，市府不舉債情況下發2000元消費金，振興產業，招商「IKEA Hej」進駐、詩肯柚木開旗艦店、in89影城開幕、嘉市首個公辦都更由建商投資26億；重大工程包括鐵路高架化、盧山橋改建、汙水下水道接管、活化舊嘉義菸葉廠等持續進行。

市府也推青年政策、地方創生，吸引年輕人回來，以設計力導入城市治理，軟硬體升級創新，舉辦台灣設計展，凸顯嘉市原有的價值與美好。

黃敏惠今率局處長出席，局處長一一上台擺上齒輪，象徵城市一份子、努力運轉前進，黃敏惠放上玉山，表達要再自我超越、站到台灣舞台。