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台南市府局處預算審不完 溪北部分議員提案到新營開會

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議會定期大會因局處預算審不完，加開10天臨時會審議，結果扣除假日，8天開會就流會4天，預計1月要再加開臨時會審完預算。記者鄭維真／攝影
台南市議會定期大會因局處預算審不完，加開10天臨時會審議，結果扣除假日，8天開會就流會4天，預計1月要再加開臨時會審完預算。記者鄭維真／攝影

台南市議會定期大會因局處預算審不完，加開10天臨時會審議，結果扣除假日，8天開會就流會4天，預計1月要再加開臨時會審完市府明年度預算。今天溪北議員提案應將臨時會改到新營舊議會開，否則遇下雨、塞車遲到幾分鐘就被清點人數，對溪北議員很不公平，對此多名藍綠議員都支持。不過，也有人持反對意見，認為對局處、議事人員都不便。

台南市長黃偉哲表示，在哪裡開會牽涉到市區、原縣區平衡，也關乎硬體條件限制，他認為，若是一般臨時會沒有大隊人馬，在民治開會可以，但若審總預算又涉及附屬機關多的局處，例如警察局、環保局等，還是以在永華為宜，或許議會可以針對這部份做切割，但市府不適合下指導棋，還是要尊重議會決定。

民進黨議員陳秋宏認為，臨時會應該到新營開，否則對溪北議員很不公平，由於溪北來到安平遇到尖峰時刻或下雨都可能塞車，每次到議會清點人數都差1、2分鐘，議會應考量對遠途的公平性，所以建請臨時會都到新營開。民進黨議員李偉智也支持陳，希望大家要互相體諒。

「這是溪北的心聲」，國民黨議員尤榮智也認同臨時會到溪北召開，從溪北到安平來回就要花2小時，路途很遠，贊成臨時會去溪北。

不過，大新營區的國民黨議員蔡育輝反對總預算到民治議會審查，他說，民治停車空間、設備無法與永華相比，臨時要向市府要資料也不方便，總預算剩下沒多少，移去民治開效率恐更不好。新豐區無黨籍議員許又仁也持反對意見，他認為如果真的擔心趕不上會議，可以睡研究室或是設法一早就來爭取發言機會。

山區無黨籍議員周奕齊則說，他無論去民治或永華都是最遠的，開會地點換來換去反而徒增麻煩，他建議在永華開會就好，而且永華有宿舍，遠途的議員可以睡在宿舍。國民黨議員洪玉鳳建議，審預算還是在永華比較適當，因為很多科室都要提前到後台等，民治空間太小，且局處都要用行李箱拖資料來，若有臨時狀況要請誰列席也不便，所以不支持去民治審預算。

議長郭信良原本表示，除了教育局因校長多，民治議事廳容納不下，維持在永華開之外，其他局處都到民治審查，但因各黨籍議員意見不同，決定之後政黨協商再決議。

國民黨 民進黨 塞車

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