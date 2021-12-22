台南水交社兩周年 耶誕來聽音樂、吃美食、逛文創攤

台南南區水交社文化園區成立兩周年，25及26日耶誕節期間有一系列的活動，還有老屋牆面殘跡與藝術融合的新創作，邀請親子一起歡度耶誕。

文化局表示，水交社文化園區前身為空軍眷村，歷時3年、耗資逾3億修復保存8棟古蹟建築，並設F-5E飛機展示區，於2019年12月25日開園，為迎接2歲周年慶，25及26日特別舉辦多元豐富活動與親子同樂。

適逢耶誕佳節，表演活動有深受大家喜愛的管樂表演，韋瓦笛室內樂團帶來《聖誕狂響》演奏大家熟悉的耶誕歌謠如聖誕佳音、小星星等，並介紹國外耶誕節必演出的胡桃鉗組曲。

深耕在地多年的就是爵士樂團則以爵士樂交朋友，在年底溫馨歡樂的節氣中，為民眾帶來《聖誕音樂饗宴》；此外還有狗屎運爵士大樂團以爵士鼓、電鋼琴帶來奇幻的音樂饗宴。

除了管樂演出外，三發行動書車說故事《環遊世界作蘋果派》帶孩子在繪本世界翱翔；奇點劇團《麋鹿先生迷路中》親子互動演出，在喜劇中讓孩子發現與面對自我。

此外特別推薦每個時刻婚紗婚禮坊的「微光古董婚紗走秀」，園區日式建築與優美環境，經常是新人拍攝婚紗首選，這次特別邀集家齊女中學生擔任模特兒，穿著手作古董婚紗在戶外優美環境中走秀，展現婚紗與女性的優美，搭配幸福工廠婚禮樂團演出，絕對讓大家幸福指數破表！

文化局表示，水交社公園於成立初始就有一處老房子牆面殘跡位於其中，旁邊老榕樹依傍一旁，屹立著保存至今。今年文化局特別邀請眼蟲計畫藝術家呂沐芢、焦聖偉共同創作，藉由鋼板、水泥漆等媒材，以《榕樹下的飛行記憶》為主題彩繪出充滿童心的各式圖案，希望在過往時光機肌理中，融入新的語彙，遇見時代也創造時代。

現場還有耶誕市集，不僅有美食和文創攤位，在水交社臉書粉絲專業也推出置頂慶生文，民眾只要分享或留言標註@好友，即可抽出限量好禮，包含樂搞雞蛋糕、手作水晶耶誕棒棒糖、水交社提袋、空軍紀念帽等多項好禮。