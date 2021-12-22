改「台灣共和國」？藍營台南市議員提案將中華民國更名

台南市國父銅像再掀風波，台南市議會臨時會今天審查市府墊付案，國民黨部分議員因對文化局銅像遷移「說話不算話」有意見，要求刪除左鎮化石園區博物館5G科技跨域應用計畫預算，民進黨議員嗆別將預算扯到政治，並呼籲「國父的信徒應主張台灣獨立」，有藍營議員為此不滿，隨後乾脆在臨時動議提案將中華民國改為「台灣共和國」。

文化部核定「台南左鎮化石園區博物館5G科技跨域應用計畫」總經費300萬元，包括中央補助款210萬元、市配合款90萬元，市府文化局為爭取時效，希望議會先同意墊付，再以112年度總預算時轉正。

不過，國民黨議員王家貞表示，台南市政府對台南市議會的誠信一再踐踏、自打耳光，要求刪除文化局150萬元預算。議員蔡淑惠則認為，這筆預算並不急迫，如果大家意見不同，建議將墊付案挪到本預算再審查，讓文化局充分溝通。

民進黨議員蔡筱薇認為，如果是因為銅像關係，應該再與文資處討論，她支持預算應全部通過。議員蔡旺詮也表示，政治歸政治，公園歸公園，預算歸預算，不該混為一談。議員陳怡珍也支持通過預算，她說，一案歸一案，銅像問題還待討論，但不該影響地方觀光發展。無黨議員杜素吟、時代力量林易瑩也支持通過預算，不要拿左鎮化石館來混為一談，期許能吸引更多遊客。

民進黨議員沈家鳳指，不要去杯葛文化局好不容易爭取到的中央預算，尤其是非自己地域的預算，國民黨議員關心的議題應找相關經費抵制，請別杯葛地方發展。議員呂維胤進一步指出，不要將預算扯到政治問題，孫中山是主張台灣獨立，呼籲如果國父的信徒，應該主張支持台灣獨立。

對此，國民黨團書記長李中岑不滿地說，國父銅像遷移問題當初是經由文資處決議通過，要放在台南公園兒童科學館旁，結果卻改口稱「需先取得社會共識」，國民黨並不是杯葛預算，而是針對市府說話不算話，市長要不要反省？黃偉哲回應「好，我會回去反省」。後來主席郭信良敲槌刪除10萬元通過。

之後臨時動議時，國民黨議員蔡育輝提議乾脆建請中央將中華民國改名為「台灣共和國」，同黨議員盧崑福表示要提議台灣獨立，和蔡共同提案，不然民進黨每天說瘋話。民進黨議員林志聰表示同意該提案。

民進黨議員郭清華對此反對，他說，台南市民關心的是總預算何時審完，政治不是喊爽的，而是要取得人民支持，市議會應該回歸審查預算才是王道。