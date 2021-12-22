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改「台灣共和國」？藍營台南市議員提案將中華民國更名

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
國民黨台南市議員蔡育輝今天在議會提議建請中央將中華民國改名為「台灣共和國」。記者鄭維真／攝影
國民黨台南市議員蔡育輝今天在議會提議建請中央將中華民國改名為「台灣共和國」。記者鄭維真／攝影

台南市國父銅像再掀風波，台南市議會臨時會今天審查市府墊付案，國民黨部分議員因對文化局銅像遷移「說話不算話」有意見，要求刪除左鎮化石園區博物館5G科技跨域應用計畫預算，民進黨議員嗆別將預算扯到政治，並呼籲「國父的信徒應主張台灣獨立」，有藍營議員為此不滿，隨後乾脆在臨時動議提案將中華民國改為「台灣共和國」。

文化部核定「台南左鎮化石園區博物館5G科技跨域應用計畫」總經費300萬元，包括中央補助款210萬元、市配合款90萬元，市府文化局為爭取時效，希望議會先同意墊付，再以112年度總預算時轉正。

不過，國民黨議員王家貞表示，台南市政府對台南市議會的誠信一再踐踏、自打耳光，要求刪除文化局150萬元預算。議員蔡淑惠則認為，這筆預算並不急迫，如果大家意見不同，建議將墊付案挪到本預算再審查，讓文化局充分溝通。

民進黨議員蔡筱薇認為，如果是因為銅像關係，應該再與文資處討論，她支持預算應全部通過。議員蔡旺詮也表示，政治歸政治，公園歸公園，預算歸預算，不該混為一談。議員陳怡珍也支持通過預算，她說，一案歸一案，銅像問題還待討論，但不該影響地方觀光發展。無黨議員杜素吟、時代力量林易瑩也支持通過預算，不要拿左鎮化石館來混為一談，期許能吸引更多遊客。

民進黨議員沈家鳳指，不要去杯葛文化局好不容易爭取到的中央預算，尤其是非自己地域的預算，國民黨議員關心的議題應找相關經費抵制，請別杯葛地方發展。議員呂維胤進一步指出，不要將預算扯到政治問題，孫中山是主張台灣獨立，呼籲如果國父的信徒，應該主張支持台灣獨立。

對此，國民黨團書記長李中岑不滿地說，國父銅像遷移問題當初是經由文資處決議通過，要放在台南公園兒童科學館旁，結果卻改口稱「需先取得社會共識」，國民黨並不是杯葛預算，而是針對市府說話不算話，市長要不要反省？黃偉哲回應「好，我會回去反省」。後來主席郭信良敲槌刪除10萬元通過。

之後臨時動議時，國民黨議員蔡育輝提議乾脆建請中央將中華民國改名為「台灣共和國」，同黨議員盧崑福表示要提議台灣獨立，和蔡共同提案，不然民進黨每天說瘋話。民進黨議員林志聰表示同意該提案。

民進黨議員郭清華對此反對，他說，台南市民關心的是總預算何時審完，政治不是喊爽的，而是要取得人民支持，市議會應該回歸審查預算才是王道。

台南 民進黨 國民黨

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