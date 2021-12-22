台南國中籃球教練猥褻男球員遭判刑 終身不得錄用！

台南市某國中籃球隊鄭姓男教練與李姓助理教練去年4月間涉及猥褻男球員，因犯後坦承犯行並深表悔意，遭台南地院判處5月、緩刑2年。南市教育局今天表示，已將2人解聘並上傳全國不適任教育人員通報系統，永久不得再任教育場域人員。

教育局表示，此案發生於2020年4月底，學校獲悉後，立即依性別平等教育法規定進行校安通報及社政通報，教育局也督導學校召開性平會啟動調查，除先將2名教練停職靜候調查外，同時對被害人員進行心理輔導。在調查確認行為人違反性別事件 (性猥褻)屬實後，立即將2人解聘，並上傳全國不適任教育人員通報系統。

教育局強調，針對校園性別事件南市已建立明確的通報及處理程序，且要求學校以最嚴謹的態度明快處理，對查證屬實的行為人除給予嚴懲外，對被害學生也會同步啟動心理輔導。另為落實守護學生的工作，已建立完整的性別事件預防、處理與輔導機制，包括預防宣導及事件處理，並嚴格要求各校於每學期初定期辦理入班宣導及問卷關懷，建立學生自我保護觀念，積極預防事件發生。