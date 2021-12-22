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水林居民陳抗養雞場危害社區 今按鈴申告雲縣農業處3人

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣水林鄉尖山腳社區居民指控社區內一處大型養雞場飄臭味、排廢水影響居民生活，向縣府陳情多次未果，社區理事長吳英貴（右）及居民今到地檢署按鈴申告。記者陳苡葳／攝影
雲林縣水林鄉尖山腳社區居民指控社區內一處大型養雞場飄臭味、排廢水影響居民生活，向縣府陳情多次未果，社區理事長吳英貴（右）及居民今到地檢署按鈴申告。記者陳苡葳／攝影

雲林縣水林鄉尖山腳社區居民指控社區內一處大型養雞場飄臭味、排廢水，影響居民生活，向縣府陳情多次未果，社區理事長吳英貴今天率30多位居民集體到地檢署提告農業處長吳芳銘等人違背職務、圖利財團，控訴枉顧人民健康，希望檢調單位介入調查，還給居民一個公道。

縣議員廖郁賢今天陪同居民按鈴申告，廖郁賢指出，她1年多前接獲居民陳情，根據其提供的事證，直指縣府擺爛，不與民眾溝通協調，甚至對居民說「歡迎提告」，用各種方式規避處理責任，不顧地方生活權、空氣權，她理解鄉親的害怕與擔憂，要求縣府善盡居中協調責任。

吳英貴說，該座養雞場2017年申請並取得畜牧許可，去年開始營運就排放廢水，明明申請的是「零排放」，卻沒搭建排水系統，還非法架設排水管，居民向農業處反應，要求撤除畜牧登記維護居住權益，但農業處疑縱容業者不處理，「從核發許可就是錯誤的開始，才會造成後續汙染」，忍無可忍下才會提告，望檢調詳實調查。

農業處副處長蔡耿宇回應，該養雞場自申請設置都依法審查、核發許可，居民的疑慮也有向農委會訴願，不過敗訴駁回，目前仍在最高行政法院爭訟中；另居民反映水權部分，也在上月23日向最高行政法院陳報行政訴訟理由狀在案。

蔡耿宇說，針對居民檢舉廢汙水、違建部分，農業處已請環保局、農田水利署雲林管理處依權責查處，農業處尊重居民表達的權益，尊重司法裁判結果，後續依判決結果依法辦理。

雲林縣水林鄉尖山腳社區居民指控社區內一處大型養雞場飄臭味、排廢水影響居民生活，向縣府陳情多次未果，今30多位居民集體到地檢署按鈴申告。記者陳苡葳／攝影
雲林縣水林鄉尖山腳社區居民指控社區內一處大型養雞場飄臭味、排廢水影響居民生活，向縣府陳情多次未果，今30多位居民集體到地檢署按鈴申告。記者陳苡葳／攝影
雲林縣議員廖郁賢（前右一）今天陪同水林鄉尖山腳社區居民至地檢署按鈴申告。記者陳苡葳／攝影
雲林縣議員廖郁賢（前右一）今天陪同水林鄉尖山腳社區居民至地檢署按鈴申告。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府農業處副處長蔡耿宇回應尖山腳養雞場一案，全案依法辦理。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣政府農業處副處長蔡耿宇回應尖山腳養雞場一案，全案依法辦理。記者陳苡葳／翻攝

雲林 違建 農委會

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