台南城市花廊24日開幕 賞花燈也能賞花藝

台南市議長盃城市花廊裝置藝術競賽24日開幕，將有10組團體的參賽作品在台南市議會東側臨中華西路人行步道上展出，議長郭信良表示，相信這裡將成為打卡新熱點，台南市議會會愈來愈有看頭。

郭信良指出，城市花廊裝置藝術競賽是結合藝術裝置與花藝技巧的大師級比賽，參賽團隊都是全國花藝界各大資深及專業的花藝團體，這不僅是台南市議會第一次舉辦，也是全國首創，是全國花藝界的一大盛會。

郭信良表示，平時難得一見的花藝裝置藝術現身市議會，要帶給大家驚豔的感受，緩解平時緊張的情緒，不但白天可來欣賞，夜間在燈光照明之下，將呈現不同面貌，民眾可以一邊賞花燈，一邊參觀城市花廊。

城市花廊24日開幕後，平時展示時間為下午2時至晚上9時，假日則從上午10時到晚上9時，展示時間將有專人解說。此外，假日有舉辦5場次的DIY實作教學，採現場報名。

市議會表示，今年「福至平安 春來喜樂」感恩系列活動內容豐富，除了花卉展出，平安祈福燈會24日晚上6時半啟燈儀式，展出到明年1月2日；本月25日有議長盃全國學生儀隊競賽，1月9日還有海軍樂隊隊友管樂團在文化中心加碼演出，並且有全國最高達40公尺的立體噴泉。