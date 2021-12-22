南市提醒養殖戶 魚塭整池做得好來年好養病又少

近期大陸冷氣團來襲，台南市農業局今天提醒養殖戶，已收成完魚塭應進行包括曝曬、翻土及消毒等「整池」，便於日後飼養期間會減少水質不良問題或細菌性疾病的發生。

農業局指出，近期東北季風或大陸冷氣團來襲，氣溫變化大且天氣不穩定。低溫下易造成魚蝦腸胃消化不佳產生疫病問題，建議應隨氣候變化調整餵飼方式及投餌量，並應定期監測水質狀況；養殖戶收成完魚塭應進行「整池」，包括曝曬、翻土及消毒，便於日後飼養期間減少水質不良問題及寄生蟲病或細菌性疾病發生。

農業局長李建裕表示，養殖池收成後放乾池水，應利用冬季少雨時機曝曬池底、翻土或挖除底泥和撒布生石灰、漂白粉等，再行入水、消毒、養水，做好養殖環境管理後再放養魚、蝦。

如未做整池就又繼續放養，車輪蟲等寄生，以及弧菌等細菌將隨池底底質不良、池水中有機物質增加而容易孳生。臨床上可見魚蝦發生浮頭、食慾減退及不安定狀況，當大量寄生蟲或細菌感染時，甚至可見魚蝦異常死亡。

另外，池底經長期累積有機物質會出現「老化」現象，易在氣候不穩定時，池底壞菌分解有機質後產生有毒氣體，如硫化氫等沼氣，大量產生易使魚蝦缺氧及中毒，嚴重甚至造成泛池。

農業局動物防疫保護處今天新聞稿提醒養殖戶，發現魚蝦食慾減退或異常死亡，應速請水產獸醫師檢驗。動保處提供細菌培養、藥物敏感性試驗、安全用藥等專業諮詢及免費魚蝦定期檢查服務，養殖戶可多加利用，有任何魚蝦疾病防治的問題，也可洽詢動保處（06-6322899分機12、22）或忠義辦公室（06-2130958），由專人提供諮詢服務。