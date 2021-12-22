耶誕節平安夜 敏道家園馬槽造型多樣暗夜放射慈光

周末耶誕節，24日後天晚間平安夜，天主教會嘉義教區附設敏道家園、聖心教養院、安仁家園及安道基金會4個單位，帶領服務對象及工作人員到各地傳報耶誕佳音。

敏道家園最近布置了紀念耶穌聖嬰誕生的馬槽，溫暖可愛，暗夜放射平安喜樂光芒，象徵天主愛世人的精神，在冷颼颼天氣，帶來溫情暖流。

「敏道家園是天主大愛，實現人間具體見證！」敏道家園成立，圓了創辦人蒲敏道神父遺願，樞機主教單國樞生前參加敏道家園啟用時說，「浦神父是天主給我們最好禮物，天主讓眾人的愛聚集，完成家園，照顧身心障礙者」。

敏道家園敏收容200多名重度身心障礙者，每年耶誕節前，在室外及各樓層布置造型不同的馬槽，院長鄒輝堂說，馬槽呈現耶穌入世的愛，小耶穌誕生奧蹟就是主與人同在的奧蹟，教導人們應該彼此相愛，攜手合作，同甘共苦。

他說，馬槽布置流露人世信仰，雖然紀念的是2千多年前耶穌誕生事蹟，但此時此刻，天主依然親臨人間渴望人們接納，人類在新冠病毒疫情陰霾下，在經濟壓力、政治紛擾、環境汙染、罪惡猖獗、毒品氾濫現實生活，更需要天主親臨及慈愛呵護。