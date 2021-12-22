耶誕節平安夜 敏道家園馬槽造型多樣暗夜放射慈光

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
後天晚間耶誕節平安夜，天主教會嘉義教區附設敏道家園布置紀念耶穌聖嬰誕生的馬槽造型多樣，溫暖可愛。圖／敏道家園提供
後天晚間耶誕節平安夜，天主教會嘉義教區附設敏道家園布置紀念耶穌聖嬰誕生的馬槽造型多樣，溫暖可愛。圖／敏道家園提供

周末耶誕節，24日後天晚間平安夜，天主教會嘉義教區附設敏道家園、聖心教養院、安仁家園及安道基金會4個單位，帶領服務對象及工作人員到各地傳報耶誕佳音。

敏道家園最近布置了紀念耶穌聖嬰誕生的馬槽，溫暖可愛，暗夜放射平安喜樂光芒，象徵天主愛世人的精神，在冷颼颼天氣，帶來溫情暖流。

「敏道家園是天主大愛，實現人間具體見證！」敏道家園成立，圓了創辦人蒲敏道神父遺願，樞機主教單國樞生前參加敏道家園啟用時說，「浦神父是天主給我們最好禮物，天主讓眾人的愛聚集，完成家園，照顧身心障礙者」。

敏道家園敏收容200多名重度身心障礙者，每年耶誕節前，在室外及各樓層布置造型不同的馬槽，院長鄒輝堂說，馬槽呈現耶穌入世的愛，小耶穌誕生奧蹟就是主與人同在的奧蹟，教導人們應該彼此相愛，攜手合作，同甘共苦。

他說，馬槽布置流露人世信仰，雖然紀念的是2千多年前耶穌誕生事蹟，但此時此刻，天主依然親臨人間渴望人們接納，人類在新冠病毒疫情陰霾下，在經濟壓力、政治紛擾、環境汙染、罪惡猖獗、毒品氾濫現實生活，更需要天主親臨及慈愛呵護。

社會局長張翠瑤說，疫情關係人們出門都戴口罩防疫，疫情之下更懼怕社會間的冷漠，感謝天主教養護機構每年耶誕節前，報佳音，透過這樣的方式，讓大家感受平安喜樂，體驗佳音的愛與祝福。

後天晚間耶誕節平安夜，天主教會嘉義教區附設敏道家園布置紀念耶穌聖嬰誕生的馬槽造型多樣，溫暖可愛。圖／敏道家園提供
後天晚間耶誕節平安夜，天主教會嘉義教區附設敏道家園布置紀念耶穌聖嬰誕生的馬槽造型多樣，溫暖可愛。圖／敏道家園提供
後天晚間耶誕節平安夜，天主教會嘉義教區附設敏道家園布置紀念耶穌聖嬰誕生的馬槽造型多樣，溫暖可愛。圖／敏道家園提供
後天晚間耶誕節平安夜，天主教會嘉義教區附設敏道家園布置紀念耶穌聖嬰誕生的馬槽造型多樣，溫暖可愛。圖／敏道家園提供
後天晚間耶誕節平安夜，天主教會嘉義教區附設敏道家園布置紀念耶穌聖嬰誕生的馬槽造型多樣。圖／敏道家園提供
後天晚間耶誕節平安夜，天主教會嘉義教區附設敏道家園布置紀念耶穌聖嬰誕生的馬槽造型多樣。圖／敏道家園提供
後天晚間耶誕節平安夜，天主教會嘉義教區附設敏道家園布置紀念耶穌聖嬰誕生。圖／敏道家園提供
後天晚間耶誕節平安夜，天主教會嘉義教區附設敏道家園布置紀念耶穌聖嬰誕生。圖／敏道家園提供

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