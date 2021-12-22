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募耶誕禮物溫暖偏鄉學子 台灣NEC老總秀長笛才藝

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台灣恩益禧（NEC）公司關懷偏鄉學子，昨由總經理賴佳怡（中）將募集禮物致贈台南後壁菁寮國中，還跟學生合奏直笛。圖 ／學校提供
台灣恩益禧（NEC）公司關懷偏鄉學子，昨由總經理賴佳怡（中）將募集禮物致贈台南後壁菁寮國中，還跟學生合奏直笛。圖 ／學校提供

耶誕近，台灣恩益禧（NEC）公司關懷偏鄉學子，昨由總經理賴佳怡帶領同仁將募集禮物致贈台南後壁菁寮國中，還跟學生合奏直笛，校園氣氛high翻天。

菁寮國中因當地人口老化及外移，不乏隔代教養，由校方負起課後照顧陪伴孩子重擔，學校在周六也安排課程。今年因疫情，往年配合的社福團體取消歲末感恩聯歡會活動，校長楊記賓與NEC合作共同籌辦學生們期待已久節慶活動。

台灣恩益禧（NEC）公司員工事前也發動禮物募集，將募來的筆記本、筆、吊飾等，逐一包裝成小禮物，昨傍晚再由賴佳怡帶領同仁將禮物親自送來菁寮國中，受到後壁區長黃炳元、頂長社區發展協會總幹事張美雪等人熱烈歡迎。

學校也安排武術、長笛演出，展現平日學習成果。而本身也熟諳長笛的賴佳怡，也意外跟菁寮國中一些演奏，臨時上陣展現好默契，賓主盡歡。

賴佳怡指出，很開心能參與這樣有意義活動，且不再於物質的多寡，而是發自內心的心意，尤其同仁踴躍參與，也讓她嚇一大跳。

楊記賓也說，此次獲得NEC台灣募贈耶誕禮物，讓孩子們有快樂心情，也能鼓勵學習主動關愛他人，對台灣社會充滿正面而積極期待。

台灣恩益禧（NEC）公司關懷偏鄉學子，將募集禮物致贈台南後壁菁寮國中。圖 ／學校提供
台灣恩益禧（NEC）公司關懷偏鄉學子，將募集禮物致贈台南後壁菁寮國中。圖 ／學校提供

疫情 隔代教養 台南

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