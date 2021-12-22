聽新聞
test
0:00 / 0:00

漁民多不滿 嘉縣議會決議「窮人遊艇」波特船納管

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
近幾年沿海出現自製俗稱「窮人遊艇」波特船的浮具，成為新興海釣休閒活動，因發生多起意外，又 影響漁民捕撈，引起漁民反彈，卻無主管機關及法令管理。圖／讀者提供
近幾年沿海出現自製俗稱「窮人遊艇」波特船的浮具，成為新興海釣休閒活動，因發生多起意外，又 影響漁民捕撈，引起漁民反彈，卻無主管機關及法令管理。圖／讀者提供

近幾年沿海出現自製俗稱「窮人遊艇」波特船的浮具，成為新興海釣休閒活動，因發生多起意外，又影響漁民捕撈，引起漁民反彈，卻無主管機關及法令管理。嘉義縣議會副議長陳怡岳日前臨時會提案納管波特船，議會決議通過，縣府研擬在中央未訂定統一法令前，比照他縣市訂自治條例管理。

波特船（Porta-bote）是可摺疊的小型載具，供水上活動使用，1980至1990年在歐美普及，因當時划船和釣魚愛好者，沒有船存放空間，使得摺疊船具受歡迎，台灣「波特船」是由釣客從保麗龍船演變而來的產物泛稱。

陳怡岳說，他接到漁民陳情，沿海愈來愈多波特船，影響他們海上捕撈作業，航行接近漁船危險，又部分波特船主未穿救生衣，船型輕小速度快速，宜納管保障船主安全及漁民捕撈權。

布袋鎮翁姓漁民說，近年用波特船出海釣魚民眾增多，無法令主管機關，遊走法令邊緣，波特船船體加動力機具價格，相當一輛普通重型機車，一般釣客都買得起，航行海上風險大。陳姓波特船主說，他不反對合法納管，希望政府給釣客合法海釣空間，法規不宜訂太細，勿禁航。

縣府文化觀光局說，水域遊憩活動管理辦法浮具活動，包括：風浪板、滑水板、拖曳傘、水上摩托車、獨木舟、泛舟艇、香蕉船、橡皮艇、拖曳浮胎、水上腳踏車、手划船、風箏衝浪、立式划槳，未納入波特船，目前中央還未修法納管。

高雄市議員高閔琳、簡煥宗8月25日曾針對波特船問題，舉辦水域遊憩活動管理公聽會，高雄永安區漁會總幹事李秋錦吐露漁民不滿說，「泡綿船根本像海上移動式神主牌，侵犯漁民的飯碗。」

近幾年沿海出現自製俗稱「窮人遊艇」波特船的浮具，成為新興海釣休閒活動，因發生多起意外，又 影響漁民捕撈，引起漁民反彈，卻無主管機關及法令管理。圖／讀者提供
近幾年沿海出現自製俗稱「窮人遊艇」波特船的浮具，成為新興海釣休閒活動，因發生多起意外，又 影響漁民捕撈，引起漁民反彈，卻無主管機關及法令管理。圖／讀者提供
近幾年沿海出現自製俗稱「窮人遊艇」波特船的浮具，成為新興海釣休閒活動，因發生多起意外，又 影響漁民捕撈，引起漁民反彈，卻無主管機關及法令管理。圖／讀者提供
近幾年沿海出現自製俗稱「窮人遊艇」波特船的浮具，成為新興海釣休閒活動，因發生多起意外，又 影響漁民捕撈，引起漁民反彈，卻無主管機關及法令管理。圖／讀者提供

漁民 遊艇 腳踏車

延伸閱讀

NBA／勇士下役暴龍輪休主力 柯瑞與格林皆作壁上觀

巫師別後在勇士相聚 小波特與小裴頓重塑身價

柯瑞叩關紀錄單場飆6三分彈 柯爾：尋常的夜晚

NBA／柯瑞搶投三分趕破紀錄進度 勇士主場力克拓荒者

相關新聞

漁民多不滿 嘉縣議會決議「窮人遊艇」波特船納管

近幾年沿海出現自製俗稱「窮人遊艇」波特船的浮具，成為新興海釣休閒活動，因發生多起意外，又影響漁民捕撈，引起漁民反彈，卻無...

募耶誕禮物溫暖偏鄉學子 台灣NEC老總秀長笛才藝

耶誕近，台灣恩益禧（NEC）公司關懷偏鄉學子，昨由總經理賴佳怡帶領同仁將募集禮物致贈台南後壁菁寮國中，還跟學生合奏直笛，...

新聞眼／人數不足的議會 對得起台南市民？

台南市議會這次臨時會已多次因人數不足而流會、散會，影響市府明年度預算審查，但這並非特例，也非台南才有，而是普遍現象，說難...

推烏金 雲嘉辦烏魚子評鑑

雲林、嘉義縣昨天都舉辦烏魚子評鑑，分5至7兩、7兩以上2組評比，雲林由27歲朱婉蓁獲雙料冠軍；嘉義縣則由鴻業農漁產品運銷...

拚觀光 嘉縣推百份蝦挺券

嘉義縣文化觀光局推出食宿優惠Q碰券大受歡迎，昨在長榮文苑嘉義酒店舉辦觀光產業輔導成果發表會，縣長翁章梁與嘉縣166觀光產...

南市公托 室內空品納管

台南市率先將公托家園納入室內空氣品質管理，已有8處設置二氧化碳、PM2.5連續監測設備，其中5處獲得室內空品優良級自主管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。