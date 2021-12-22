漁民多不滿 嘉縣議會決議「窮人遊艇」波特船納管

近幾年沿海出現自製俗稱「窮人遊艇」波特船的浮具，成為新興海釣休閒活動，因發生多起意外，又影響漁民捕撈，引起漁民反彈，卻無主管機關及法令管理。嘉義縣議會副議長陳怡岳日前臨時會提案納管波特船，議會決議通過，縣府研擬在中央未訂定統一法令前，比照他縣市訂自治條例管理。

波特船（Porta-bote）是可摺疊的小型載具，供水上活動使用，1980至1990年在歐美普及，因當時划船和釣魚愛好者，沒有船存放空間，使得摺疊船具受歡迎，台灣「波特船」是由釣客從保麗龍船演變而來的產物泛稱。

陳怡岳說，他接到漁民陳情，沿海愈來愈多波特船，影響他們海上捕撈作業，航行接近漁船危險，又部分波特船主未穿救生衣，船型輕小速度快速，宜納管保障船主安全及漁民捕撈權。

布袋鎮翁姓漁民說，近年用波特船出海釣魚民眾增多，無法令主管機關，遊走法令邊緣，波特船船體加動力機具價格，相當一輛普通重型機車，一般釣客都買得起，航行海上風險大。陳姓波特船主說，他不反對合法納管，希望政府給釣客合法海釣空間，法規不宜訂太細，勿禁航。

縣府文化觀光局說，水域遊憩活動管理辦法浮具活動，包括：風浪板、滑水板、拖曳傘、水上摩托車、獨木舟、泛舟艇、香蕉船、橡皮艇、拖曳浮胎、水上腳踏車、手划船、風箏衝浪、立式划槳，未納入波特船，目前中央還未修法納管。