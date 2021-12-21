嘉市「揪團減脂」185人參賽 他半年減14公斤奪冠

嘉義市衛生局5月到11月舉行「揪團減脂競賽」今頒獎，聖馬爾定醫院員工陳博鈞靠運動搭配飲食，體重共減14公斤，體脂量減少13.2公斤，體脂率由28%降至16.3%，幾乎沒減到肌肉，勇奪個人組第1名；衛生局建議，善用零碎時間累積運動量，例如每天運動30分鐘拆成2次15分鐘，或3次10分鐘。

衛生局指出，職場揪團減脂競賽，邀18歲到64歲的職場員工揪團參加，10人以上組1團，共13個團隊、185人參加，從5月11日至11月22日，分別以「體脂肪量差的百分比」、「體脂率差的百分比」評比成績，活動結束後，163位完成Inbody前後測的參賽者，總計體重減輕371.5公斤、骨骼肌增加44.7公斤、甩掉體脂肪286.5公斤、體脂肪率減少241.1%。

陳博鈞說，參賽動機是疫情期間變胖想減肥，家人、主管都支持他參賽，跟著領隊、職能治療師張啟章一起運動，並搭配飲食習慣改變；他體重減少14公斤，其中體脂量減少13.2公斤，體脂率由28%降至16.3%，在體脂量及體脂率2項都獲得個人組第1名。

陳博鈞笑稱，到朋友餐廳用餐，「友人都認不出我來了」，接下來再調整飲食，加強肌力訓練，持續增肌計畫。

張啟章此次率聖馬爾定院內同事參賽，幫規畫有氣課程及肌力訓練，他個人體脂量又減少6.2公斤、體脂率由18.5%降至11.1%，2項目獲個人第2名，團體組也創第2名佳績。

團體組第1的台灣人壽嘉義分公司，由經理柯志浩帶頭，透過YouTube影片自主運動，再相約上實體課程，每周一上班前先量體重，體重發布line群組互相激勵，讓同事假日飲食會自動節制。

「揪團榮獲減脂競賽」團體組前5名為台灣人壽嘉義分公司、聖馬爾定醫院、勞動部嘉義就業中心、港坪國小、台灣中油嘉義營業處；個人組「體脂肪量差」前5名為陳博鈞、張啟章、柯志浩、范靜如、潘子賢，「體脂率差」前5名陳博鈞、張啟章、柯志浩、韓百增、林芸汝。

衛生局表示，有規律運動的人比率偏低，國民健康署建議每天運動至少30分鐘，忙碌上班族若無法達成，建議善用零碎時間累積運動量，例如把每天運動30分鐘，拆成2次15分鐘，或3次10分鐘完成，效果與一次做完一樣。