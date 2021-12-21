新亮點！嘉義火車站前動物音樂會 夜間打燈、播管樂曲
嘉義火車站新增亮點，嘉義市政府於站前廣場4棵南洋杉樹區的土地，委託在地插畫家莊信棠，打造大白熊、大象、石虎、狐狸、企鵝5隻動物樂團，布置成「動物森林嘉年華」，有2個喇叭，整點播放嘉北國小管樂團演奏作品，夜間也點燈，讓較昏暗環境亮起來，盼當打卡景點，將常態展出。
市府交通處表示，4棵南洋杉樹區原本只有土壤、草地，獲得台鐵無償提供使用，同時南洋杉應景地妝點成聖誕樹，期望森林嘉年華啟用後，能用來舉辦快閃活動，甚至音樂會。
交通處指出，委託知名插畫家SMART莊信棠設計的動物樂團5名成員，分別大象「粉圓」、石虎「虎虎」、大白熊「奇奇」、狐狸「尼克」以及企鵝「小P」，由大白熊擔任指揮的四重奏，擺放4棵南洋杉樹的中間，呼應嘉市為管樂之都。
且市府裝設2個揚聲器在公仔之間，錄製嘉北國小管樂團演奏的曲目，會在整點的時候固定播放；夜間會燈光變化，充滿童話、藝術氛圍。
市長黃敏惠等人昨晚點亮啟用，嘉北國小現場演出管樂，黃敏惠說，迎接聖誕節、台灣設計展特別布置，把原本比較昏暗、不夠亮麗的地方變亮了，更清潔，也很療癒，是拍照好地點，旅客進出嘉義火車站感受藝術。
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