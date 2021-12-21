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台南區農改場辦健康優質小果番茄競賽 提升產品競爭力

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南區農改場辦健康優質小果番茄競賽，提升在地競爭力。圖／場方提供
台南區農改場辦健康優質小果番茄競賽，提升在地競爭力。圖／場方提供

台南區農業改良場為提升台灣本產小果番茄在消費市場品質定位及產業競爭力，且激勵果農重視優質、安全農產品生產理念，今明舉辦「2021健康優質設施小果番茄競賽」；明天下午兩點在行政大樓四樓禮堂公布得獎名單、展示優勝小果番茄。

農改場表示，今年共68位來自全國各地的果農「不畏風雨、高溫的環境考驗」，報名參加競賽，將選出得獎者冠軍一名、亞軍二名、季軍三名及佳作十名。「健康優質設施小果番茄競賽」參賽果品須先通過農業藥物毒物試驗所的農藥殘留檢測，才能進入後續評鑑。

農改場指出，評鑑由學校、研究機構及消費者代表所組成的評鑑委員團，嚴謹地評鑑每個果品的果重、外觀及色澤等外在美，且仔細品嘗及檢測每個小果番茄的甜度、口感及風味等內在美。

台南區農改場辦健康優質小果番茄競賽，提升在地競爭力。圖／場方提供
台南區農改場辦健康優質小果番茄競賽，提升在地競爭力。圖／場方提供

農改場 台南

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