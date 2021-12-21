台南區農改場辦健康優質小果番茄競賽 提升產品競爭力
台南區農業改良場為提升台灣本產小果番茄在消費市場品質定位及產業競爭力，且激勵果農重視優質、安全農產品生產理念，今明舉辦「2021健康優質設施小果番茄競賽」；明天下午兩點在行政大樓四樓禮堂公布得獎名單、展示優勝小果番茄。
農改場表示，今年共68位來自全國各地的果農「不畏風雨、高溫的環境考驗」，報名參加競賽，將選出得獎者冠軍一名、亞軍二名、季軍三名及佳作十名。「健康優質設施小果番茄競賽」參賽果品須先通過農業藥物毒物試驗所的農藥殘留檢測，才能進入後續評鑑。
農改場指出，評鑑由學校、研究機構及消費者代表所組成的評鑑委員團，嚴謹地評鑑每個果品的果重、外觀及色澤等外在美，且仔細品嘗及檢測每個小果番茄的甜度、口感及風味等內在美。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言