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台南市府與成大、歐洲商會簽備忘錄 協助產業能源轉型

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市政府、成大及歐洲商會今天共同簽署合作備忘錄，左起歐洲商會副理事長尹榮、成大校長蘇慧貞、台南市長黃偉哲。記者修瑞瑩／攝影
台南市政府、成大及歐洲商會今天共同簽署合作備忘錄，左起歐洲商會副理事長尹榮、成大校長蘇慧貞、台南市長黃偉哲。記者修瑞瑩／攝影

未來的國際貿易裡、碳權是重要議題，台南市長黃偉哲成大校長蘇慧貞及歐洲商會副理事長尹容今天共同簽署合作備忘錄，協助國內企業做能源轉型，以符合未來全球減碳的標準。

而針對台南沙崙智慧綠能科學城的招商，據了解目前有不少企業有興趣，希望能進入園區發展綠色產業，符合國際潮流，期盼台南市政府能加速招商的腳步。

包括產官學研去年成立沙崙智慧產業創新聯盟，市政府表示，目前已號召台糖、義美、永豐、聲寶、漢翔、緯創、九典等企業簽署入盟，並於近日送件內政部，希望未來共同打造沙崙為台灣永續智慧城市的典範。

合作備忘錄簽署儀式下午在成功大學未來館舉行，成大表示，歐洲商會不少廠商已經有節能與碳稅的經驗，未來可以提供台灣的廠商學習，並共同研發節能減碳新科技，包括將排放的碳重新轉化為能源的碳捕捉技術等，還會共同培育跨國的綠能人才。

黃偉哲在會場表示，台南市是全台灣第一個通過低碳自治條例的城市，今年光是核准的太陽能發電量就有2.4GW，而未在沙崙的綠能科學城更是有成大、中研院等研究單位協助，發展前景可期。

蘇慧貞表示，成大在循環永續發展上不遣餘力， 今年設立「智慧半導體及永續製造學院」致力於培養智慧科技與環境永續之人才，幫助政府及業界在再生能源、循環經濟等策略推動。

尹容今天則代領意法半導體、默克集團、昕諾飛、ICRT電台、亞東工業氣體等歐洲企業出席，

尹容表示，今年全球最重要的國際會議為20大工業國(G20)和聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議 (COP26)，兩者都在歐洲舉辦，並關注在氣候變遷、淨零碳排與產業發展、稅務的關係，可見未來台灣產業要邁向國際，永續發展已經是必要條件。

歐洲商會上月發布「2022年建議書」，向台灣政府提出能源政策等議題建議，國發會也承諾明年公布台灣淨零碳排路徑草案。

台南市政府、成大及歐洲商會今天共同簽署合作備忘錄。記者修瑞瑩／攝影
台南市政府、成大及歐洲商會今天共同簽署合作備忘錄。記者修瑞瑩／攝影
台南市政府、成大及歐洲商會今天共同簽署合作備忘錄。記者修瑞瑩／攝影
台南市政府、成大及歐洲商會今天共同簽署合作備忘錄。記者修瑞瑩／攝影

台南 成大 黃偉哲

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