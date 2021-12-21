台南市府與成大、歐洲商會簽備忘錄 協助產業能源轉型

未來的國際貿易裡、碳權是重要議題，台南市長黃偉哲、成大校長蘇慧貞及歐洲商會副理事長尹容今天共同簽署合作備忘錄，協助國內企業做能源轉型，以符合未來全球減碳的標準。

而針對台南沙崙智慧綠能科學城的招商，據了解目前有不少企業有興趣，希望能進入園區發展綠色產業，符合國際潮流，期盼台南市政府能加速招商的腳步。

包括產官學研去年成立沙崙智慧產業創新聯盟，市政府表示，目前已號召台糖、義美、永豐、聲寶、漢翔、緯創、九典等企業簽署入盟，並於近日送件內政部，希望未來共同打造沙崙為台灣永續智慧城市的典範。

合作備忘錄簽署儀式下午在成功大學未來館舉行，成大表示，歐洲商會不少廠商已經有節能與碳稅的經驗，未來可以提供台灣的廠商學習，並共同研發節能減碳新科技，包括將排放的碳重新轉化為能源的碳捕捉技術等，還會共同培育跨國的綠能人才。

黃偉哲在會場表示，台南市是全台灣第一個通過低碳自治條例的城市，今年光是核准的太陽能發電量就有2.4GW，而未在沙崙的綠能科學城更是有成大、中研院等研究單位協助，發展前景可期。

蘇慧貞表示，成大在循環永續發展上不遣餘力， 今年設立「智慧半導體及永續製造學院」致力於培養智慧科技與環境永續之人才，幫助政府及業界在再生能源、循環經濟等策略推動。

尹容今天則代領意法半導體、默克集團、昕諾飛、ICRT電台、亞東工業氣體等歐洲企業出席，

尹容表示，今年全球最重要的國際會議為20大工業國(G20)和聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議 (COP26)，兩者都在歐洲舉辦，並關注在氣候變遷、淨零碳排與產業發展、稅務的關係，可見未來台灣產業要邁向國際，永續發展已經是必要條件。