台南市議會又故意流會？ 藍軍痛批主席刻意杯葛

台南市議會開臨時會要審查預算，眼看過半數局處還沒審，明天要閉會，但臨時會今天又流會，市議會國民黨團批主席林易瑩杯葛，故意流會，強調預算審查並不是主席個人秀，今天天冷又陰雨，交通大打結，超過原定開會時間13分鐘就宣布流會，令人錯愕。林易瑩強調一切按照議事規則進行。

林易瑩表示，一切按照議事規則程序進行，兩次休息時間未達法定開會人數才敲槌散會，現場也有和專委確認程序，「為什麼說是我的個人秀？本人沒有要杯葛預算」，如果真的要說，明明知道預算審不完，卻不準時出席的議員，是否才是延宕預算審查、杯葛預算的最大幫手？希望各位議員依照議事規定出席議會，不負市民所託。

林易瑩在宣布流會後表示「我不能夠比蔡育輝寬鬆」，對此市議員蔡育輝說，他每天一早就出席大會和臨時會，今天因為參加水利局的柳營區八老爺滯洪池及抽水站工程開工儀式，因此工程關係居民生命財產安全，所以無法準時出席議會審查預算，若林易瑩今天敲槌流會的目的是要議員準時開會，他認同，若是故意針對人並杯葛預算審查，「我深感遺憾」。

黨團書記長李中岑、張世賢、王家貞、尤榮智、林燕祝、李鎮國、蔡淑惠、許至椿、盧崑福舉「荒謬的個人秀可以休矣」、「意氣之爭傷到誰？讓我們認真審預算」看板表示，林易瑩擔任主席計畫審查新聞處和教育局等預算，9點29分39秒鈴聲未響就敲槌宣布開會，因人數只有11人，宣布第一次休息10分鐘，9點39分40，宣布第二次休息10分鐘，但9點43分議場有19位議員出席，就宣布人數不足流會。

國民黨團說，隨後而至的市議員林燕祝、李鎮國、謝龍介、王家貞等，不解何還有一半局處預算未審情況下宣布流會，詢問主席緣由，卻說「我不能夠比蔡育輝寬鬆」，批她把議會預算審查當荒謬的個人秀，質問這場意氣之爭究竟傷到誰？

國民黨團表示，目前泰半局處預算待審查，明天臨時會要閉幕，議會議程訂為討論事項、臨時動議，大會結束後接續進行聯席審查台南市總預算暨附屬單位預算案的議程。