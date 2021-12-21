影／重現魷魚螺肉蒜等老菜 「月港大菜」挑逗味蕾

台南市政府觀旅局、鹽水區公所、鹽水武廟聯手推「月港大菜」，行銷早年鹽水盛行的一些「酒家菜」今邀請市長黃偉哲代言，還親自下廚魷魚螺肉蒜，讓外界除熟悉「鹽水意麵」外，也能更認識在地特色料理。

鹽水發展早，商業應酬活動將夜間娛樂文化推向高峰，全盛時期擁有合法風月場所就有30餘家，當時流行「那卡西」伴奏、以及許多下酒的酒家菜，當時蓬勃程度讓鹽水有「小北投」稱號，近年來地方發展沒落，昔日另類酒家文化也褪色。

鹽水區長陳文琪說，早年鹽水夜間娛樂文化，應酬場所不但有分級，還發展出不同佳餚，包括魷魚螺肉蒜、雞仔豬肚鱉、炸排骨酥、清蒸鱸魚等，經與鹽水武廟兩次實驗推出多道美食，在迎接鹽水燈節、蜂炮時，提供遊客更多美食饗宴。

觀旅局長郭貞慧說，「月港大菜」就是時代產物，希望透過月港大菜推廣，讓鹽水在蜂炮、月津港燈節、鹽水意麵節外，更加引人入勝特色美食，促進鹽水觀光經濟發展。

黃偉哲中午也出席代言，還廚師引導下，還親手烹煮魷魚螺肉蒜，備妥的食材如蒜，魷魚、肉片等延續下鍋，搭配熱滾滾的高湯，不多時香味四溢，眾人口水直流。

黃偉哲說，市府投入約11億元建設鹽水區，更獲得「2021國家卓越建設獎」及「2021全球卓越建設獎」，另打造岸內糖廠影視基地，以斯卡羅一片瘋迷全台，短短2個月吸引近百部遊覽車造訪鹽水，希望未來能夠發展成為鹽水在地知名且能夠帶動在地觀光發展名菜。