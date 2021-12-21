翁章梁周末就職3周年 老人免費假牙補助逾1萬3千人受惠

嘉義縣長翁章梁周末就職3周年，28日將發表就職演說，3年前就職批第一份公文：免費補助裝老人活動假牙，兌現老人福利競選政見，嘉義縣老人逾10萬人，老人比例全台最高，衛生局說，老人活動假牙補助3年共花費逾4億元，共1萬3555名長輩受惠，明年第4年續辦。

衛生局說，老人活動假牙補助，3年來共1萬3555名長輩受惠，申請核銷4億1316.9萬元，全口活動假牙每人補助4萬元；半口活動假牙每人2萬元；部分活動假牙每人1萬5000萬元；老人申請就醫由嘉縣牙醫評估後，送衛生局假牙補助審查委員審查決定補助。

老人免費假牙補助，讓老人誇讚，提高翁章梁民調，牙醫出身的衛福部長陳時中肯定嘉縣假牙補助政策，衛生局明年續辦假牙補助，至今18鄉鎮市有39家合約院所、54處服務據點、5家衛生所提供假牙裝置服務、近60名牙醫師加入服務，鄉鎮牙科照護涵蓋率達100%，老人免費假牙補助民調滿意度達95%。

為強化偏鄉服務，衛生局爭取扶輪社捐贈「口腔保健醫療專車」，結合牙醫師公會深入阿里山鄉豐山、來吉、梅山鄉太和、番路鄉隙頂、東石、六腳等無牙醫村巡迴服務，積極佈建可近性服務。

衛生局長趙紋華說，設籍縣轄滿1年、年滿65歲及55歲以上原住民，經嘉縣合約牙科醫療院所牙醫師評估需裝置假牙，都可提出申請；已申請民眾要耐心等候，讓牙醫師提供更完善的服務，裝置完成注意假牙清潔維護保養，咬合不適應，定期回診調整，相關問題可撥打服務專線0800-780-999，或洽電鄉鎮市衛生所及衛生局網頁專區查詢。