台南捷運第一期藍線延伸線串衛星市鎮 廣納民意尋支持

台南市捷運第一期藍線已進入綜合規畫階段，另第一期藍線延伸線則在可行性研究階段，交通局為讓民眾了解並廣納意見，委託專業顧問公司於路線沿線3個行政區辦理說明會，分別在12月28日關廟區關廟里活動中心、明年1月6日歸仁區歸仁里活動中心、1月11日仁德區公所舉行，希望能規畫出符合市民需求的交通建設。

交通局長王銘德表示，捷運屬重大交通公共建設，除需審慎、務實規畫外，更重視市民的聲音和意見，市長黃偉哲特別指示交通局應在可行性研究階段就要納入民意，再綜合考量都市發展、工程環境、運輸需求等面向，完善內容，以規畫出能獲得民意支持且符合需要的捷運建設。

第一期藍線延伸線路線長度14.54公里，沿線設置15座車站及1座機廠，自第一期藍線仁德轉運站起，往東延伸至歸仁及關廟，支線則沿台39往高鐵台南站與沙崙綠能科學城，串接原南市以東的衛星市鎮，讓城際間旅客轉乘更便利，打造新興綠能產業交通廊道，帶動新興科技產業發展。

局長王銘德說，捷運計畫須經過可行性研究、綜合規劃、基本設計、細部設計等法定程序，才能進入工程及通車營運，第一期藍線延伸線目前在可行性研究階段，將蒐集民眾意見後，納入評估檢討，完成規畫後提報中央審議爭取核定，再接續辦理綜合規畫作業。

3場民眾說明會活動人數上限80人，各場次說明會資訊可至相關官方網站及社群平台查詢（捷運工程處

http://traffic.tainan.gov.tw/rto、捷運資訊公開平台http://www.rapid- transit.org、臉書「運轉台南好交通」)，若無法參加，可透過網路直播（Youtube平台，台南市政府交通局新聞頻道，網址https://ppt.cc/feZhxx）觀看，亦可提供書面意見（註明姓名及聯絡地址）傳真或寄送至台南市捷運工程處（傳真：(06) 2958829，地址：台南市安平區永華路二段6號1樓），以利將各界意見納入參考。