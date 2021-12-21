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台南八老爺治水工程動土 酪農區水患可望改善

中央社 / 台南21日電

台南市政府獲經濟部水利署經費補助辦理柳營區八老爺滯洪池及應急抽水站治理工程，今天舉行開工動土典禮，預計民國112年6月竣工，將有助改善八翁酪農區水患問題。

台南市長黃偉哲今天出席動土典禮致詞表示，107年「0823」水患抵八翁社區視察淹水災情時，看到抽水機被淹沒，水患很嚴重，之後加緊腳步改善當地排水防洪；希望今天動土的滯洪池及應急抽水站治理工程如期如質完工，減低淹水風險，讓民眾對市府治水成效有信心。

台南市政府水利局簡報指出，八老爺排水系統沿線八翁社區及柳營酪農業產地一帶，因地勢平坦且較低漥，屬淹水熱區，市府辦理龜子港排水系統治理，今年淹水情況有顯著改善。

依水利局資料，經向水利署爭取滯洪池及抽水站整治經費，獲得新台幣2.67億元補助，建置1.7公頃滯洪池(4.8萬噸滯洪量)及8CMS抽水站，以利在颱風豪雨期間將八老爺排水量透過分洪箱涵引進滯洪池，並利用抽水站抽排至急水溪，可提升八老爺排水防洪成效，透過綠美化滯洪池也可成為居民休閒好去處。

水利局指出，今天動土的工程預計民國112年6月完成，市府已再爭取水利署1.9億元治水預算，未來將進行第2期工程，擴建滯洪池至9.7公頃，總滯洪量計畫達27萬噸，預計112年完成用地取得，完成後除可削減八老爺排水洪峰流量，增加八翁及酪農區重力排水時間，營造優質生態親水環境。

滯洪池 淹水 台南

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