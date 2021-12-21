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中石化今開「公益專車」 台南大內偏鄉學童開心一日遊
中國石油化學工業開發今天舉辦「聖誕穿越趣-中石化公益專車」活動，以「聖誕穿越趣」為主題前往市偏鄉 大內區大內、二溪國小國，帶領弱勢家庭學生到中石化安順場丶創意觀光工廠一日遊；中石化員工也發起「聖誕禮物募集與捐贈」，希望偏鄉學童能快樂過節。
活動舉辦前中石化員工先聯絡校方請小朋友填寫「許願卡」、希望得到的聖誕禮物還有最想體驗的餐點；今天學童們品嘗安平豆花丶安平蝦餅、每人獲贈耶誕禮物包；員工還帶著小朋友去享用最愛的麥當勞午餐。
中石化副總黃國材表示，這兩所小學位處偏遠地區，許多學童來自經濟弱勢家庭，這次參與學生近百人多為中低收入戶、單親、隔代教養或新移民子女，中石化配合學校行程安排，感謝在地市議員尤榮智牽線促成參與。
二溪國小校長陳慶林、大內國小主任黃子才與尤榮智代表「感謝中石化熱情招待，企業善盡社會責任、讓偏鄉學童耶誕節開心夢想成真」。
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