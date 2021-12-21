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「百虎百福」寺廟文化活動25日登場 南警:請提前改道
台南市中西區「百虎百福-府城虎城福城」寺廟文化活動，本月25日將在大埔街舉行，預估將湧進大批人潮參加。警方從上午9點至晚間9點交管，市警二分局今天請民眾配合交管，提前改道，避免塞在車陣中。
中西區公所與六合境大埔福德祠、台南古城聯合工作室，12月25日在中西區大埔街辦理「百虎百福-府城虎城福城」寺廟文化推廣公益活動。
活動內容包括招財虎爺浮雕作品展示，上午9點至晚上8點。拜虎爺求福袋，下午2點至3點，限量100份，防疫避人潮，採現場取號擲杯，每回一次擲筊機會，未得允杯者可重覆取牌擲杯。虎哥福牌彩繪賽，下午3點至4點30分。
警方說，交通管制時段自上午9點起至晚間9點。管制路段大埔街20至36號道路。小汽車停車空間規畫於五妃街南側停車場、五妃街北側停車場、南門路231巷臨時停車場及府前路、開山路、樹林街停車格位。機車停車空間規畫於大埔福德祠附設機車停車場及府前路、開山路、樹林街機車停車格位。
這次活動交通管制範圍，市警二分局提醒用路人配合提前改道，同時依交通疏導人員指揮行車及注意交通安全，並請參加遊客可以善用台南好停APP查詢周邊停車格，勿貪圖一時之便而違規停車，確保行車安全。
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