柳營八老爺滯洪池及應急抽水站動工 後年6月首期完工

台南市政府在水利署協助下，今辦理柳營區八老爺滯洪池及應急抽水站治理工程動土典禮，將建置1.7公頃滯洪池(4.8萬噸滯洪量)及8CMS抽水站，預計2023年6月竣工，預期可保護柳營區約300公頃酪農產業及西柳營市民生命財產安全。

南市府水利局說，將再投入1.9億元進行二期工程，擴建滯洪池至9.7公頃(27萬噸滯洪量)，有助大大提升八老爺排水防洪效能。

柳營八翁（八老爺）酪農區是國內酪農重鎮，為加速解決長年淹水問題，南市府向水利署爭取經費共5.04億元，其中投入2.67億元，建置1.7公頃滯洪池(4.8萬噸滯洪量)及8CMS抽水站，將八老爺排水量透過分洪箱涵引進滯洪池，並利用抽水站抽排至急水溪，不僅可大大提升八老爺排水防洪成效，另透過綠美化設計滯洪池，作為居民休閒散心好去處。

居民說，盼這一刻，已等數十年，希望完工後能有效根絕淹水之苦。

水利局指出，八老爺排水系統沿線八翁社區及酪農業產地一帶，因地勢平坦且較為低漥，屬於淹水熱區，市府歷年積極辦理龜子港排水系統治理工作，採排水系統性整治、避免外水倒灌、提升內水滯洪、橋梁抬升改建等策略，已完成約6094公尺排水護岸整治、新建龜子港及八老爺2座閘門、建置2公頃櫻花社區滯洪池(5萬噸滯洪量)及火燒珠橋、仁香橋、新大橋、新文橋等4座橋梁改建工程。