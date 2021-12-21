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柳營八老爺滯洪池及應急抽水站動工 後年6月首期完工

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
柳營八翁里因地勢低窪又近急水溪，長年飽受水患。記者謝進盛／攝影
柳營八翁里因地勢低窪又近急水溪，長年飽受水患。記者謝進盛／攝影

台南市政府在水利署協助下，今辦理柳營區八老爺滯洪池及應急抽水站治理工程動土典禮，將建置1.7公頃滯洪池(4.8萬噸滯洪量)及8CMS抽水站，預計2023年6月竣工，預期可保護柳營區約300公頃酪農產業及西柳營市民生命財產安全。

南市府水利局說，將再投入1.9億元進行二期工程，擴建滯洪池至9.7公頃(27萬噸滯洪量)，有助大大提升八老爺排水防洪效能。

柳營八翁（八老爺）酪農區是國內酪農重鎮，為加速解決長年淹水問題，南市府向水利署爭取經費共5.04億元，其中投入2.67億元，建置1.7公頃滯洪池(4.8萬噸滯洪量)及8CMS抽水站，將八老爺排水量透過分洪箱涵引進滯洪池，並利用抽水站抽排至急水溪，不僅可大大提升八老爺排水防洪成效，另透過綠美化設計滯洪池，作為居民休閒散心好去處。

居民說，盼這一刻，已等數十年，希望完工後能有效根絕淹水之苦。

水利局指出，八老爺排水系統沿線八翁社區及酪農業產地一帶，因地勢平坦且較為低漥，屬於淹水熱區，市府歷年積極辦理龜子港排水系統治理工作，採排水系統性整治、避免外水倒灌、提升內水滯洪、橋梁抬升改建等策略，已完成約6094公尺排水護岸整治、新建龜子港及八老爺2座閘門、建置2公頃櫻花社區滯洪池(5萬噸滯洪量)及火燒珠橋、仁香橋、新大橋、新文橋等4座橋梁改建工程。

自市長黃偉哲上任後，也完成龜子港排水3920公尺護岸加高與河道清淤(3000萬元)及八翁社區部落防護工程(1700萬元)，今年淹水情況已有顯著改善。

台南市政府今辦理柳營區八老爺滯洪池及應急抽水站治理工程動土典禮，未來可望逐漸擺脫淹水之苦。記者謝進盛／攝影
台南市政府今辦理柳營區八老爺滯洪池及應急抽水站治理工程動土典禮，未來可望逐漸擺脫淹水之苦。記者謝進盛／攝影
柳營區八老爺滯洪池及應急抽水站治理工程動土典禮，請來獅陣助興，期求施工順利。記者謝進盛／攝影
柳營區八老爺滯洪池及應急抽水站治理工程動土典禮，請來獅陣助興，期求施工順利。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（中）、水利局長韓榮華（紅色背心）、台南市議員蔡育輝（右一）等人上香祈求施工順利。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（中）、水利局長韓榮華（紅色背心）、台南市議員蔡育輝（右一）等人上香祈求施工順利。記者謝進盛／攝影
柳營區八老爺滯洪池及應急抽水站治理工程動土典禮，地方各界與會。記者謝進盛／攝影
柳營區八老爺滯洪池及應急抽水站治理工程動土典禮，地方各界與會。記者謝進盛／攝影

滯洪池 淹水 水利局

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