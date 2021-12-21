雲林「烏金」減產價揚 「物以稀為貴」要吃要快

雲林區漁會今天舉辦烏魚子評鑑，促進業者提升生產及加工品質，透過高品質產品，穩固雲林烏魚子在消費市場上地位，本月25日直銷中心將表揚優質烏魚子並舉辦行銷推廣活動，現場準備烏魚品嘗及美食buffet，總幹事林傳育說，目前購買烏魚子正是時候，是過年送禮首選，有意購買者可提前訂貨。

漁會今天舉辦第15屆烏魚子評鑑，林傳育表示，此次邀請專業廚師、學者、資深業者等5人組成評審團，從參賽品中選出優質烏魚子，評分標準包括5至7兩及7兩以上兩種重量等級，形狀、厚度、色澤、透光度等外觀，氣味、油耗味、滋味等風味，硬度、質地、口感等計分。

林傳育說，每年評比可見業者不斷精進烏魚子產銷能力，今年品質更優於以往，且呼應漁會強調的健康取向，烏魚子也從使用台鹽醃漬逐漸改為海鹽處理，色澤橙紅透亮、鹹度適中，不失原有口感、風味，也符合時下大眾口味。

每年冬至前後10天是烏魚盛產旺季，林傳育說，受氣候變遷影響，海洋漁業資源逐漸匱乏，本地沿海野生烏魚數量變少，養殖烏魚產業雖然興起，不過又面臨國內飼料、人力成本上揚等，產量也減少，加上疫情影響，國外進口量不多，整體失收約3成，今年漁會價格每台斤平均調漲100至200元左右，不敢有太大波動。

評審委員林文德說，烏魚子採戶外風乾方式，吃起來較無腥味，口感、風味也不會太鹹，消費者購買時可依外觀選擇，外型完整、圓潤扎實不要過軟即可，最快的料理方式可先將外皮剝掉，把握「黃金12秒」以200度熱油酥炸兩面，風味絕佳、外酥內軟。