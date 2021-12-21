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雲林「烏金」減產價揚 「物以稀為貴」要吃要快

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林區漁會今天舉辦烏魚子評鑑，由專業廚師、學者、資深業者等5人組成評審團，從參賽品中選出最優質的烏魚子。記者陳苡葳／攝影
雲林區漁會今天舉辦烏魚子評鑑，由專業廚師、學者、資深業者等5人組成評審團，從參賽品中選出最優質的烏魚子。記者陳苡葳／攝影

雲林區漁會今天舉辦烏魚子評鑑，促進業者提升生產及加工品質，透過高品質產品，穩固雲林烏魚子在消費市場上地位，本月25日直銷中心將表揚優質烏魚子並舉辦行銷推廣活動，現場準備烏魚品嘗及美食buffet，總幹事林傳育說，目前購買烏魚子正是時候，是過年送禮首選，有意購買者可提前訂貨。

漁會今天舉辦第15屆烏魚子評鑑，林傳育表示，此次邀請專業廚師、學者、資深業者等5人組成評審團，從參賽品中選出優質烏魚子，評分標準包括5至7兩及7兩以上兩種重量等級，形狀、厚度、色澤、透光度等外觀，氣味、油耗味、滋味等風味，硬度、質地、口感等計分。

林傳育說，每年評比可見業者不斷精進烏魚子產銷能力，今年品質更優於以往，且呼應漁會強調的健康取向，烏魚子也從使用台鹽醃漬逐漸改為海鹽處理，色澤橙紅透亮、鹹度適中，不失原有口感、風味，也符合時下大眾口味。

每年冬至前後10天是烏魚盛產旺季，林傳育說，受氣候變遷影響，海洋漁業資源逐漸匱乏，本地沿海野生烏魚數量變少，養殖烏魚產業雖然興起，不過又面臨國內飼料、人力成本上揚等，產量也減少，加上疫情影響，國外進口量不多，整體失收約3成，今年漁會價格每台斤平均調漲100至200元左右，不敢有太大波動。

評審委員林文德說，烏魚子採戶外風乾方式，吃起來較無腥味，口感、風味也不會太鹹，消費者購買時可依外觀選擇，外型完整、圓潤扎實不要過軟即可，最快的料理方式可先將外皮剝掉，把握「黃金12秒」以200度熱油酥炸兩面，風味絕佳、外酥內軟。

林文德說，烏魚子的魚油占90％，是良好油脂，提醒消費者要將烏魚子「冷凍」保存，切勿冷藏，至少可保存一年，色澤變黑也不要急著丟掉，可以切丁炒飯，仍顯風味。

雲林區漁會烏魚子評鑑以30秒為限進行火烤，再交由評審品評口感、風味等，是評分中的重要依據。記者陳苡葳／攝影
雲林區漁會烏魚子評鑑以30秒為限進行火烤，再交由評審品評口感、風味等，是評分中的重要依據。記者陳苡葳／攝影
雲林區漁會總幹事林傳育大讚今年的烏魚子品質更甚以往，簡單處理就能凸顯絕佳風味。記者陳苡葳／攝影
雲林區漁會總幹事林傳育大讚今年的烏魚子品質更甚以往，簡單處理就能凸顯絕佳風味。記者陳苡葳／攝影
雲林區漁會烏魚子評鑑評審團依參賽烏魚子的色澤外觀及口感進行評比。記者陳苡葳／攝影
雲林區漁會烏魚子評鑑評審團依參賽烏魚子的色澤外觀及口感進行評比。記者陳苡葳／攝影

雲林 氣候變遷 疫情

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