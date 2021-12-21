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拚觀光嘉義再推食宿優惠蝦挺券 觀光產業輔導成果發表

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣文化觀光局上午在長榮文苑嘉義酒店，舉辦觀光產業輔導成果發表會。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化觀光局上午在長榮文苑嘉義酒店，舉辦觀光產業輔導成果發表會。記者魯永明／攝影

為迎接疫情緩和國旅旺季，嘉義縣文化觀光局推出食宿優惠「Q碰券」大受歡迎，上午在長榮文苑嘉義酒店，舉辦觀光產業輔導成果發表會，縣長翁章梁與嘉縣166觀光產業發展協會理事長邱詩富、活動平台Accupass代表，共同簽署合作意向書ＭＯＵ，推出限量食宿優惠百份「蝦挺券」。

文觀局在觀光軸線異業結盟串聯，輔導成立「嘉縣166觀光產業發展協會」，整合軸線上40家觀光產業，縣府、協會及Accupass三方簽署合作意向書，攜手合作推廣166軸線觀光，強化旅遊亮點。

Accupass挺協會成立，宣布在平台推出限時限量100份「蝦挺券」，搶到券後，只要到合作旅宿享有平日折千元、假日折500元優惠，到合作伴手禮及餐廳店家消費9折優惠，使用期限即日起至明年1月30日止。請上網搜尋Accupass網站。

為提升住宿服務品質，強化旅宿風格，今年遴選9家旅宿包括茶米屋、阿漢的家民宿、十方山水民宿、龍雲山莊、出水茶旅民宿、揚揚公寓民宿、茗園茶葉民宿、海風長堤及陶鄉民宿，經專家輔導團隊現場評估、診斷，與業者按在地元素規畫設計，陸續完成，讓旅宿整體環境與氛圍大幅改善，彰顯在地風格。

推動伴手禮，除配合縣府推動「嘉義優鮮」品牌，輔導伴手禮業者申請認證，遴選10家業者執行產品包裝設計改善，包括友酵農產行、向禾休閒農場、奮起福餅創始店、青青山丘、黑皮海鮮餐廳、高帝園茶業、崇文冷凍食品、出水製茶所及嘉縣嚴選伴手禮協會與特色產業聯盟協會產品組合箱，提升伴手禮品牌形象與價值。

搭配線上購物熱潮，首創與LINE禮物合作成立「好禮嘉義」專區，集結20家伴手禮業者百項商品上架，拓展多元行銷通路，發行伴手禮採購誌，以手繪風格設計傳遞嘉義在地特產與人情味，成為推展嘉縣優質伴手禮的工具書，協助伴手禮業者增加曝光與創造商機。

嘉義縣文化觀光局上午在長榮文苑嘉義酒店，舉辦觀光產業輔導成果發表會。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化觀光局上午在長榮文苑嘉義酒店，舉辦觀光產業輔導成果發表會。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化觀光局上午在長榮文苑嘉義酒店，舉辦觀光產業輔導成果發表會。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化觀光局上午在長榮文苑嘉義酒店，舉辦觀光產業輔導成果發表會。記者魯永明／攝影
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嘉義縣文化觀光局上午在長榮文苑嘉義酒店，舉辦觀光產業輔導成果發表會。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化觀光局上午在長榮文苑嘉義酒店，舉辦觀光產業輔導成果發表會。記者魯永明／攝影
嘉義縣文化觀光局上午在長榮文苑嘉義酒店，舉辦觀光產業輔導成果發表會。記者魯永明／攝影

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