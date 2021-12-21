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南鐵地下化專案照顧住宅 13戶店鋪住宅標租

中央社 / 台南21日電

配合台南市鐵路地下化工程，提供受影響拆遷戶安居專案照顧住宅，店鋪還有餘屋。南市都發局即日起至民國111年1月10日止辦理13戶店鋪公開標租作業。

這批安居專案照顧住宅，經台南市府招商、公開評選興建地下2層、地上15層樓，共366戶照顧住宅已於107年初完工，並經拆遷戶多次選擇後，店鋪尚有餘屋。都市發展局今天表示，即日起至111年1月10日止辦理13戶店鋪公開標租作業。

都發局長莊德樑指出，這次公開標租店鋪住宅為全新屋況；房屋大小自50坪至90坪，每間店鋪都有2層樓，內含1組櫥櫃、3機（抽油煙機、瓦斯爐、烘碗機）、1至2座陽台及2間廁所。租期第一次簽訂期間為3年，如有需求也可申請續約。

依南市府資料，照顧住宅基地位於東區南台南副都心區，生產路與現有鐵道交接處東側，台鐵南台南車站預定地對面、鄰近台南機場、台86線東西向快速道路。

透過台86線快速道路可直通中山（國道1號）及福爾摩沙（國道3號）高速公路，交通路網便捷。且基地鄰近台南市立醫院、文化中心、巴克禮公園、台南都會公園、奇美博物館，對面就是未來台鐵地下化南台南車站，住商條件良好。

都發局新聞稿表示，詳細標租須知、租賃契約的範本及有關文件、圖片可於都發局網站（首頁點選左側「公告事項/其他公告」）下載，有興趣市民把握機會踴躍投標。

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